Erster Corona-Fall im Kreis Biberach: 100 Menschen müssen zum Test

Im Landkreis Biberach gibt es den ersten Coronafall: Ein 43-jähriger Familienvater aus dem Kreisgebiet ist positiv auf das Virus getestet worden. Er hatte sich vom 21. bis 24. Februar mit rund 100 Menschen aus dem Kreis Biberach, darunter 40 Kinder, bei einer Familienfreizeit auf einer Selbstversorgerhütte in Südtirol aufgehalten.

Alle Personen, die mit auf der Hütte waren, werden nun auf das Virus getestet, teilte der Biberacher Landrat Heiko Schmid am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz im Landratsamt mit. Die Ergebnisse der Tests werden am Wochenende erwartet. Als Vorsichtsmaßnahme bleiben die 20 Schulen und vier Kindergärten, die von den Kindern des Hüttenaufenthalts besucht werden, am Montag zunächst geschlossen.

Weitere Infos aus der Pressekonferenz folgen in Kürze.