Erster Auswärtssieg für die Landesliga-Turner

Am Sonntag, den 13.03.2022 bestritten die Turner der TG Biberach/Bad Waldsee I ihren dritten Wettkampf der diesjährigen Landesliga gegen die WKG Donau-Alb I. Die Begegnung endete mit 269.05 : 268.15 Punkten für die TG I.

Trotz fehlender Turner, reiste die Mannschaft in guter Besetzung zum Auswärtswettkampf nach Laichingen, um zwei weitere Tabellen- und möglichst viele Gerätepunkte für die Gesamtwertung mit nach Hause zu nehmen.

Bereits am ersten Gerät, dem Boden, zeichnete sich ein spannender Wettkampfverlauf ab. Simon Dobler und Michael Lämmle von der TG Biberach erturnten hier die beiden höchsten Wertungen. Mit nur vier Bodenturnern konnte die TG I aber nicht von der Streichwertung profitieren, weshalb die Gäste das Gerät mit 0,65 Punkten ganz knapp verloren.

Als nächstes Gerät ging es an das Pauschenpferd. Unter Turnern auch als das „Zittergerät“ bekannt. Nichtsdestotrotz absolvierten alle Turner der TG I ihre Übungen ohne Sturz. Wie auch bei den Wettkämpfen punkteten Étienne Barbeau und Stefan Tony mit den höchsten Ausführungsnoten, sodass die Mannschaft auch Biberach und Bad Waldsee das Pauschenpferd klar gewann und in Führung ging.

Dieser Vorsprung hielt aber nicht lange an. Zwar zeigte Ingo Rösler am dritten Gerät, den Ringen, eine Übung mit dem höchsten Schwierigkeitswert des Tages, die zurecht mit der Höchstwertung belohnt wurde, den Gerätesieg holte sich aber die überlegene Mannschaft der WKG Donau-Alb I.

Auch in der zweiten Wettkampfhälfte setzte sich die Spannung mit sehr ausgeglichenen Leistungen und Führungswechseln nach jedem Gerät fort. Die TG I siegte am Sprung knapp mit 1,5 Punkten Vorsprung, diese Punkte holte sich die WKG dafür am Barren zurück.

Vor dem letzten Gerät – der Königsdisziplin Reck – führte die WKG Donau-Alb I somit ganz knapp mit 0,75 Punkten. Allerdings behielt das Turnteam der TG Biberach Bad Waldsee I die Nerven und brachte sowohl den dritten Gerätesieg als auch den Gesamtsieg nach Hause.

Die bester Sechskämpfer der TG Biberach/Bad Waldsee I waren Michael Lämmle und Thomas Meaney.

Am 2. April steht bei den Turnern der TG noch der vierte und letzte Wettkampf der Vorrunde an, der Heimwettkampf gegen die WKG TurnTeam Staufen in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach. Schließlich folgt das Ligafinale am 30. April in Wernau.