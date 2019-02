Erster Ausflug in höhere Klasse für AMC-Duo

Florian Ruedi und Linda Weber vom AMC Biberach haben beim Club-Trial in Werl (Nordrhein-Westfalen) jeweils erste Erfahrungen in der neuen höheren Klasse gemacht. Ruedi wurde Dritter, Weber belegte den zweiten Platz.

Fünf Fahrer des Württemberg-Kaders sind im Junior-Trial-Team der Deutschen Motorsportjugend (DMSJ) vertreten, darunter auch die AMC-Fahrer Florian Ruedi und Linda Weber. Beide müssen bedingt durch ihre sehr guten Platzierungen im Vorjahr für die nächste Saison in eine höhere Klasse wechseln. Da das Kadertraining in Werl stattfand, wo ein Trainings-Clubtrial ausgerichtet wurde, nutzten die Fahrer die Möglichkeit, sich dort im Wettkampf zu messen – begleitet und unterstützt von den Trainern Jan Peters und Christian Kregeloh. Insgesamt 91 Starter, acht Sektionen und drei Runden bei schönstem Frühlingswetter: Das waren die Rahmenbedingungen vor Ort. Florian Ruedi, unterwegs in der gelben Spur (Klasse 1), wurde in jeder Runde besser und belegte mit neun Fehlerpunkten den dritten Platz. Linda Weber verbesserte sich in der grünen Spur (Klasse 4) ebenfalls von Runde zu Runde und wurde mit sechs Fehlerpunkten Zweite. Schon in rund zwei Wochen findet das nächste Kadertraining statt, dann geht es für drei Tage nach Schwemlitz (Niedersachsen).