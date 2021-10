Erste Saisonniederlage für TG Biberach

Mit einer deutlichen Niederlage sind die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach aus Mühlheim zurückgekehrt. Es war ein gebrauchter Tag für die TG und folglich ging die 11:23 (4:14)-Niederlage bei der HSG Fridingen/Mühlheim auch in Ordnung. Es war die erste Saisonniederlage für die Biberacherinnen, die nun Tabellendritter sind.

Personell arg dezimiert verlief der Start in die Partie für die TG bereits nicht optimal. Die Stärken der vergangenen Partien kamen einfach nicht zum Vorschein. Mit 0:3 lag Biberach zunächst im Rückstand, ehe Nadja Math der erste TG-Treffer gelang. In der Abwehr fand man nicht immer den richtigen Zugriff, es fehlte einfach der letzte entscheidende Schritt. Dazu kam bei Biberach eine sehr hohe Fehleranzahl im Angriff. Mit einem hohen Rückstand von 4:14 ging es für die TG in die Pause.

Biberachs Ziel war es nun, eine deutlich bessere zweite Halbzeit zu spielen. Das sollte der TG auch gelingen, doch an die gezeigte Leistung vom Reichenbach-Spiel reichte auch das nicht heran. Über 5:15 und 7:17 blieb der Rückstand in etwa gleich. Alle TG-Spielerinnen versuchten zumindest zu kämpfen, doch die HSG war an diesem Tag einfach das bessere Team und am Ende musste Biberach sich mit 11:23 geschlagen geben. „Mund abputzen und weiter trainieren ist jetzt die Marschroute“, so TG-Trainer Florian Nowack. Am kommenden Samstag kommt der TSV Denkendorf in die PG-Halle (Spielbeginn: 17.30 Uhr).