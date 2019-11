Erste Saisonniederlage für TG

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben sich erstmals in der laufenden Spielzeit geschlagen geben müssen. Gegen den Tabellenführer TG Nürtingen II zeigte Biberach eine gute Vorstellung und hielt das Spiel lange offen. Am Ende unterlagen die Kreisstädterinnen mit 16:20 (9:10).

Etwa 150 Zuschauer wollten das Duell der beiden bis dato noch ungeschlagenen Teams in der Württembergliga sehen. Die Biberacherinnen hatten sich einen klaren Plan zurechtgelegt: Man wollte die erfahrenen Nürtingerinnen mit gutem Teamwork so lange wie möglich ärgern und mutig spielen – und das sollte auch über weite Strecken gelingen. Lena Krais, die erstmals in dieser Saison von Beginn an auf der Rückraum-Mitte-Position spielte, riss das Spiel sofort an sich. Die TG ging dank dreier Tore von Yvonne Schneider, Julia Spies und Jessica Haas mit 3:2 in Führung.

Andrea Bretzel hält stark

Doch dann mussten die Biberacherinnen den ersten Rückschlag hinnehmen, Yvonne Schneider verletzte sich früh und konnte fortan nicht mehr eingesetzt werden. Keine einfache Situation, doch die TG-Spielerinnen machten das Beste daraus. Vor allem die A-Jugendliche Lea Unterfrauner sprang nun in die Bresche und spielte gut. Dazu zeigte Andrea Bretzel im TG-Gehäuse wieder einmal eine bärenstarke Leistung. Beide Teams agierten so auf Augenhöhe. Die eingewechselte Lissy Branz brachte die TG erneut in Führung (7:6/16.). Nach einem zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand sorgte Jenny Wagner mit zwei Treffern in Folge wieder für den Ausgleich. 9:10 aus Sicht der TG hieß es zum Ende der ersten Halbzeit.

Im zweiten Durchgang gelang der erneut stark spielenden Lara Kuhn – ebenfalls noch eine A-Jugendliche – der 10:10-Ausgleich. Dann hatte die TG aber eine zehnminütige Durststrecke zu überstehen, in der das Team ohne eigenes Tor blieb. Diese Phase, in der den Gästen vier Treffer gelangen, unterband das Biberacher Trainerteam mit einer Auszeit, die sich auszahlte. Lara Kuhn und Svenja Hardegger brachten die stark kämpfenden Blau-Gelben auf 15:16 heran (49.). Zwar waren die Biberacherinnen – was das Angriffsspiel anbelangt – klar unterlegen. Das machten sie aber durch Einsatz und Wille wett. Doch nun setzte sich auch die größere Erfahrung der Gäste langsam durch. Erneut konnte sich Nürtingen II auf 20:15 (58.) absetzen und so alles klarmachen. Einer Auszeit von Gästetrainer Rolf Gaber ließ Jessica Haas den letzten Treffer der Partie zum 16:20-Endstand folgen.

Trotz der Niederlage konnte das TG-Trainerteam sehr viel Positives aus diesem Spiel ziehen. Nürtingen II, das bislang im Schnitt 32 Tore pro Spiel erzielt hatte, kam nur auf 20 Treffer – was für eine sehr ordentlich Abwehrarbeit spricht. Außerdem konnte die TG den Favoriten lange ärgern und das obwohl man auf einige Spielerinnen verzichten musste. Kämpferisch zeigte die TG zudem eine richtig gute Vorstellung, auch wenn gegen die starke Deckung der Gäste die richtigen Mittel fehlten. Daran gilt es zu arbeiten, so der Tenor des TG-Trainerteams.