Erste Renaturierungserfolge am PG

Groß ist die Freude bei den Wildlingen des Pestalozzi-Gymnasiums. Denn auf den renaturierten Flächen in den Schulhöfen wurden die ersten Wildtiere gesichtet. So vergräbt seit neuestem ein Eichhörnchen die Nüsse und Samen der im Schuljahr 2021/2022 eingesetzten Pflanzen auf den begrünten Flächen unter der Linde im Haupthof. Auch die Igel sind herzlich willkommen und dürfen in den beiden natürlich angelegten Igelhäuschen einziehen.