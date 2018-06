Erste Niederlage für TCB-Herren 70

Die Tennis-Herren 70 des TC Biberach haben die erste Niederlage seit Gründung der Mannschaft einstecken müssen. Der TCB verlor in der Oberligastaffel das Auswärtsspiel beim VfL Sindelfingen mit 2:4.

Reinhold Fleschhut musste gegen einen Topspieler mit der Leistungsklasse (LK) elf spielen. Die Partie verlief bis zum Schluss ausgeglichen. Am Ende musste sich der Biberacher im Match-Tiebreak geschlagen geben (6:3/0:6/7:10). Reinhard Senn spielte ebenfalls gegen einen sehr starken Gegner mit der LK 13. Senn wehrte sich tapfer, verlor aber in zwei Sätzen.

Weiterhin ohne Niederlage blieb hingegen Mannschaftsführer Rolf Sproll. Auch in Sindelfingen zeigte er sich von seiner besten Seite und ließ seinem Gegner keine Chance (6:1/6:2). Rolf Schmid konnte dieses Mal, anders als noch in der Vorwoche, den dritten Satz nicht gewinnen. Nach verlorenem erstem Satz ging der zweite Satz deutlich mit 6:2 an ihn, bis zum 8:8 im Match-Tiebreak war auch noch alles offen. Zwei unglückliche Bälle führten dann aber zum Sieg seines Sindelfinger Gegners.

Mit zwei Doppelerfolgen hätten die Biberacher danach sogar auch noch eine Siegchance gehabt. Mit Wolfgang Fehr stellten die Biberacher einen erfahrenen Doppelspieler an die Seite von Rolf Sproll. Und Fehr zeigte auch in allen Spielsituationen gute Nerven und Übersicht. Trotz eines 2:5-Rückstands konnten beide den Satz noch gewinnen und holten sich mit dem zweiten Durchgang auch den zweiten Punkt für die Biberacher. Rolf Schmid und Reinhard Senn traten gegen das Sindelfinger Spitzenduo ein. Trotz ausgeglichenem Spielverlauf mussten sie aber die Punkte den VfL-Spielern überlassen. Im nächsten Spiel gegen den TC Markwasen Reutlingen wird sich nun zeigen, wo die Biberscher leistungsmäßig stehen.