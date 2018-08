Erste Niederlage für SVR

Der SV Rissegg hat in der Fußball-Kreisliga B II am Donnerstagabend zu Hause gegen die SGM Reinstetten/Hürbel mit 1:2 (1:2) verloren. Für den SVR war es die erste Saisonniederlage. Der SV Rissegg verschlief die Anfangsphase der Partie und geriet mit 0:2 in Rückstand. Nach dem 1:2 per Foulelfmeter durch Hubert Kania war der SVR klar überlegen, verpasste es aber in Hälfte eins das 2:2 zu erzielen. Nach der Pause blieben die Rissegger weiter überlegen, kamen aber nicht mehr zu klaren Torchancen. Tore: 0:1 Kevin Korel (5.), 0:2 Tobias Göringer (12.), 1:2 Hubert Kania (24./FE). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Manuel Ringeis (83./SVR).