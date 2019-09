Erste Niederlage für Schwendi

Am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß hat es auch die SF Schwendi erwischt. Der bis hierher verlustpunktfreie Tabellenführer unterlag dem SV Sulmetingen 1:3. Einzige noch ungeschlagene Mannschaft ist somit der SV Reinstetten, der gegen den SV Ringschnait einen 0:2-Pausenrückstand noch in ein 2:2 umbiegen konnte. Im Aufsteigerduell siegte der FC Mittelbiberach gegen die SGM Warthausen/Birkenhard klar mit 4:1.

SF Schwendi – SV Sulmetingen 1:3 (0:2). Die Gäste bestachen durch kompakte Abwehrarbeit und waren im Nutzen der Torchancen konsequent. Timo Bayer (26.) gelang nach guter Vorarbeit von Frank Brehm das 0:1. Für die Heimelf hatte Emil Baur kurz vor der Pause einige der wenigen Torchancen, im Gegenzug war Marco Hagel (45.) nach Doppelpass mit Brehm aber zum 0:2 erfolgreich. Die Heimelf kombinierte bis zum Strafraum gut, der letzte Pass kam aber oft nicht an. Im Anschluss an einen Eckball von Heiko Gumper erhöhte Jannick Borm (57.) sogar auf 0:3. Benjamin Friedrich (60.) verkürzte aus 25 Metern auf 1:3. Adrian Matits hatte mit einem Freistoß ans Lattenkreuz Pech bei den SF.

SV Reinstetten – SV Ringschnait 2:2 (0:2). In der gutklassigen und von beiden Seiten schnell geführten Partie gab es am Ende ein leistungsgerechtes Remis. Die Gäste gingen durch ein unglückliches Eigentor der Heimelf (26.) mit 0:1 in Führung und legten durch Anthony Procopio (31.) im Anschluss einer Ecke per Kopf zum 0:2 nach. Marco Matzkat und Isaak Athanasiadis für die Heimelf und Stefan Grell und Patrick Sowa für die Gäste hatten vor der Pause weitere Chancen. Die Gäste konnten kurz nach der Pause gegen Jan Binanzer auf der Linie klären, ein Foulelfmeter von Marco Matzkat (51.) brachte das 1:2. Nach einer guten Passfolge vom Mittelfeld aus gelang Timo Gaupp das 2:2. SVR-Keeper Stefan Geiger rettete in der letzten Minute per Fußabwehr das Remis.

BSC Berkheim – SV Dettingen 0:4 (0:1). Die Heimelf hielt die Partie bis kurz vor der Halbzeit weitgehend offen und hatte wie die Gäste ebenso Chancen. Jochen Kern (41.) gelang per Kopf auf präzise Flanke von Marcus Hermann das 0:1. Die Gäste bestätigten nach dem Seitenwechsel ihre ansteigende Form. Spielertrainer Oliver Wild (74.) traf nach Zuspiel von Kern flach ins lange Eck zum 0:2. Ein allerdings unberechtigter Handelfmeter brachte durch Matteo Buck (76.) das 0:3. Marcus Hermann (88.) schloss eine gute Kombination des SVD zum 0:4 ab. Dessen Sieg war verdient, fiel für die nicht einmal enttäuschende Heimelf aber etwas zu hoch aus.

TSV Kirchberg– SV Baustetten 1:3 (0:2). Die Gäste hatten in der Anfangsphase Vorteile und durch Schwarzmann und Rodi Chancen. Die Heimelf fand erst nach 20 Minuten besser in die Partie, Daniel Kohler traf zwei Mal Aluminium, Tobias Knoll scheiterte am Gästekeeper. Mitten in diese traf Florian Steinle (26.) nach Ablage von Christian Rodi zum 0:1. Maximilian Netzer besorgte mit einer Direktabnahme in den Winkel das 0:2. Der TSV hatte nach der Pause zunächst deutlich mehr Zugriff. Zwei Mal Knoll und Raible hatten Treffer auf dem Fuß. Die Gäste markierten nach einem sehenswerten Angriff durch Marcel Schwarzmann (71.) das 0:3. Daniel Kohler (91.) gelang auf Vorarbeit von Philipp Lang das 1:3.

SV Steinhausen – Olympia Laupheim II 3:1 (1:0). Die Gäste spielten besser als es der derzeitige Tabellenstand aussagt und erzwangen eine weitgehend offene Partie. Die Gastgeber kamen zum 1:0, als Max Wanner (38.) mit einem beherzten Dribbling in den Strafraum eindrang und ins kurze Eck traf. Beim 2:0 wiederum durch Max Wanner (64.) halfen die Gäste nach mehreren missglückten Abwehrversuchen tatkräftig mit. Marvin Ehe (75.) verkürzte nach einem schnellen Angriff der Gäste per Flachschuss auf 1:2. Nachdem die Olympia II an der Mittellinie einen Ball vertändelte, besorgte Max Wanner (90.) mit einem Alleingang das 3:1.

SV Baltringen – SV Eberhardzell 2:0 (0:0). Beide Mannschaften versuchten ihr Spiel aus einer sicheren Abwehr und schnelle Konter ihr Spiel aufzuziehen. Niklas Ruf hatte in der Anfangsphase eine Möglichkeit für den SVB, danach übernahmen aber mit zunehmender Spieldauer die Gäste das Kommando und hatten durch den starken Matthias Rehm und durch Luca Mühlbach ihre Chancen zur Führung. Niklas Ruf (54.) traf für die Gastgeber nach einem guten Pass von Cebeci zum wichtigen 1:0. Mitten in eine Drangperiode der Gäste markierte dann Furkan Cebeci (78.) gegen die zu weit aufgerückte Gästeabwehr mit einem Heber auf 2:0.

FC Mittelbiberach – SGM Warthausen/ Birkenhard 4:1 (2:0). Das Aufsteigerduell war in der Anfangsphase hitzig. Nach einem Doppelschlag der Heimelf beruhigten sich aber die Gemüter. Lukas Ries (28.) schloss einen Pass in die Schnittstelle zum 1:0. Kurze Zeit später erhöhte Sebastian Baur (31.) per Kopf auf 2:0. Die Heimelf war auch nach der Pause das aktivere Team, versäumte es aber, nachzulegen. Die Gäste kamen durch einen abgefälschten Freistoß von Maurizio Reinhold (75.) auf 1:2 heran. Matthias Schmidberger (81. ,90.) machte mit einem Tor aus dem Rückraum und mit einem direkt verwandelten Freistoß das 4:1 klar.