Erste Maiandacht am neuen Sana Klinikum Landkreis Biberach

Das Sana Klinikum Landkreis Biberach lädt mit Landrat Heiko Schmid am Sonntag, 1. Mai, Patientinnen und Patienten, Angehörige, Besucher sowie Interessierte zur ersten ökumenischen Maiandacht am neuen Biberacher Sana Klinikum ein. Gestaltet wird die Andacht durch Dekan Matthias Krack, Dekan Stefan Ruf und Klinikseelsorger Pfarrer Erich Schäfer. Für musikalische Begleitung sorgt das Kreisverbandsseniorenorchester. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr unter freiem Himmel im Patientengarten hinter dem Klinikum rund um die Schutzmantelmadonna, die seit jeher Mittelpunkt der traditionellen Feierlichkeit zu Beginn des Marienmonats war.

Um diese Tradition aufrecht zu erhalten, wurde die vor rund 40 Jahren gefertigte, rund zwei Meter hohe wie breite Bronzeskulptur im vergangenen August vom Klinikaltbau in der Ziegelhausstraße auf den Gesundheitscampus am Hauderboschen überführt. Die Maiandacht findet nur bei gutem Wetter statt. Bei unsicherer Wetterlage wird über die Homepage des Landkreises Biberach (www.biberach.de) am 1. Mai um 14 Uhr informiert, ob die Maiandacht stattfinden kann. Parkplätze befinden sich im Parkhaus des Sana Klinikums, direkt gegenüber vom Haupteingang. Parkgebühren fallen für die Teilnehmer der Maiandacht nicht an.

Da der Zugang zur Schutzmantelmadonna durch das Klinikgebäude erfolgt, gilt für die Teilnahme an der Veranstaltung die 3G-Regel, Besucher müssen also geimpft oder genesen sein, beziehungsweise einen tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltest nachweisen. Dafür steht das Corona-Testzentrum auf dem Vorplatz des Klinikums am 1. Mai von 8 bis 17.30 Uhr zur Verfügung.