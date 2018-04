Die Hand auf der Herdplatte, eine Erbse verschluckt, der Absturz vom Kinderstuhl: Unfälle mit Kindern passieren blitzschnell. Um diesen vorzubeugen und im Notfall richtig zu reagieren, bieten die AOK Ulm-Biberach und das Deutsche Rote Kreuz den kostenlosen Vortrag „Erste Hilfe bei Kindernotfällen“ an. Eltern und Großeltern von kleinen Kindern sowie alle anderen Interessierten können am Dienstag, 10. April, in Biberach sowie am Mittwoch, 18. April, in Riedlingen viel lernen.

„Jeder vierte Unfall, an dem ein Kind beteiligt ist, passiert zu Hause. Nur wer gut vorbereitet ist und daher richtig reagieren kann, bleibt im Notfall ruhig“, sagt Susanna Kraus-Janik von der AOK Ulm-Biberach. Die AOK Ulm-Biberach und das DRK bieten spezielle Kindernotfall-Vorträge an.

Da Kinder von Natur aus risikofreudig sind, lernen die Teilnehmer, wie Kinder denken. Risikoquellen wie Dünger und Steckdosen werden identifiziert; Themen wie Schutzbekleidung besprochen. In einem dritten Schritt wird die richtige Reaktion in Unfall-, aber auch in Krankheitssituationen vermittelt.