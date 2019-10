Erste Biberacher Lachnacht bietet fünf Kabarettisten auf

Gleich fünf Kabarettisten laden am Donnerstag, 17. Oktober, um 20 Uhr zur ersten Biberacher Lachnacht in die Stadthalle Biberach ein. Das Publikum kann sich auf einen fantastischen Mix aus Kabarett und Comedy freuen.

Moderator Frederic Hormuth findet den Bullshit überall: bei der Bundeswehr, im Krankenhaus, im Fußball, auf dem Arbeitsmarkt, im Kabarett und zu Hause. Hormuth gibt Antworten auf Fragen wie: Woran erkenne ich Bullshit? Was halten die Außerirdischen davon? Oder: Kann man Bullshit als Schlager recyclen? Hennes Bender nimmt sich die Narrenfreiheit und dreht an der Stellschraube des alltäglichen Irrsinns. Ganz nah am Publikum, mit beiden Beinen auf der Bühne und dem Kopf in den Wolken. Matthias Brodowy ist der Vertreter des gehobenen Blödsinns und stellt fest: Nachdem der Mensch über Jahrmillionen den aufrechten Gang erlernte, hat er in wenigen Jahren den Rückschritt vollzogen. Stets über sein Smartphone gebeugt, irrt er durch die Welt. Wozu denken, wenn ein Algorithmus viel besser entscheiden kann? Vera Deckers beobachtet als Psychologin ihr Umfeld und es scheint, als hätten die Narzissten die Macht übernommen: Verpackung ist wichtiger als Inhalt. Aufmerksamkeit ist die globale Währung. Existent ist nur noch, wer online ist – und der Lauteste gewinnt. Das erzeugt Selbstzweifel: Kann Kabarett am Puls der Zeit sein ohne Pulsuhr? El Mago Masin, der smart lächelnde Hüne mit den Dreads, steht für Anarchokomik auf der Bühne. Tief verstrickt in alltäglichen und nicht alltäglichen Nonsens, rückt der virtuose Gitarrist und Wortakrobat den Begriff Liedermacher in ein ungewohntes, verrücktes Licht.