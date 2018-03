Erste Auswärtspunkte nach langer Zeit

Es ist schon eine Weile her, dass die Landesliga-Handballer der TG Biberach aus der Fremde Punkte mitgebracht haben. Nach fast vier Monaten ergatterte Biberach bei der abstiegsgefährdeten SG Kuchen-Gingen einen 28:25 (12:11)-Auswärtserfolg, der Kontakt zur Spitzengruppe konnte somit gehalten werden.

Ohne vier Stammspieler – Drenceanu, Kruse, Jans und Baumgart fehlten – musste die TG antreten. Mit einer aggressiven Deckung vor mehr als 50 Biberacher Fans kam die TG ordentlich in die Partie. Meist legten die Gastgeber mit ein bis zwei Toren vor, Biberach antwortete umgehend zunächst meist in Person von Daniel Krais und Julian Betz. 9:9 lautete der Zwischenstand nach 21 Minuten. Auch in der Folgezeit blieb die Partie ausgeglichen, durch drei Beljic-Treffer in Serie konnten die Rissstädter dann aber eine 12:11-Führung mit in die Pause nehmen.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie noch mehr Fahrt auf, Lächler und Ambrosch auf Seiten der Einheimischen sorgten für ordentlich Betrieb. Doch die TG hielt dagegen, kein Team konnte sich so absetzen was sich im 20:20-Zwischenstand widerspiegelte (42.).

Die Biberacher gönnten sich dann allerdings eine kurze Schwächephase, die Spielgemeinschaft zog innerhalb von neun Minuten auf 24:21 davon. Biberachs Co- Trainer Ellek hatte Gesprächsbedarf und bat sein Team zur Auszeit. Diese zeigte Wirkung, angetrieben von den Fans – allen voran vom Frauenteam der TG – starteten die Biberacher eine furiose Aufholjagd. Julian Betz war kaum zu bremsen und netzte mehrmals ein. Hinten nagelte Torhüter Simon Ellek seinen Kasten zu und parierte in der entscheidenden Phase in der 57. Minute einen Siebenmeter und den Nachwurf. 60 Sekunden später blieb Beljic hingegen cool und traf vom Punkt zur 27:25-Führung. Kovacevic war es dann vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen und die Punkte zu sichern.

Biberachs Co-Trainer Ellek zeigte sich nach dem Sieg erleichtert und zollte seinem Team großen Respekt. Die TG befindet sich somit weiterhin in der Spitzengruppe. Alle Augen richten sich nun auf das Topspiel gegen Steinheim kommenden Samstag.