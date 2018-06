Erst Wasserschlacht, dann volle Plätze

Das Wetter hat am Samstag dem Biberacher Musikfrühling teilweise einen Strich durch die Rechnung gemacht. An manchen Veranstaltungsorten haben die Organisatoren wegen des Regens erst gar nicht aufgebaut. An anderen Orten wurden die Veranstaltungen dagegen spontan nach innen verlegt. Da sich die Besucher vom schlechten Wetter nicht abhalten ließen, füllten sich die Plätze und Kneipen also trotzdem.

Rappelvoll war das Tweety, in der ganz junge Künstler der Tritonal Musikschule vor einem begeisterten Publikum auftraten. Im Cafe Rosengarten ging es weitaus ruhiger zu, aber auch hier lockte die Sonne dann später zum entspannt draußen lauschen.

Auf dem Marktplatz war dank Ess- und Trinkbuden sowieso immer gut gefüllt und so fanden die wechselnden Darbietungen von Gauklern bis Jazztanz, von Steeldrums bis Cover-Rock und natürlich die Frühlingsboten des Schützenfestes, die verschiedenen Trommler und Fahnenschwinger immer eine dankbares Publikum. Diejenigen, die wussten, dass die Akteure für lau gekommen sind, hätten den Musikern und sonstigen Akteuren sicherlich mehr Spenden und Aufmerksamkeit gewünscht.

Ein Hauch von Leipzig

Musikalische und optische Highlights boten sich an der Ecke vor der Pizzeria Schwarz Rössle. Dort wehte dank der auftretenden Bands und deren Publikum ein Hauch von Leipzig durch Biberachs Gassen. Ansätze einer Gothik-Szene versammelten sich mit alteingesessenen Biberacher „Stadtläufern“ und genossen rockigen Sound oder sangen gemeinsam den Sportfreunde-Stiller-Song „Ein Kompliment“ mit den Sunglas Heroes.

Neben der Musik gab es auch spannende Darbietungen im Dunstkreis des Jugend Aktiv, etwa die Biker, die an ihren Quarterpipes irrwitzige Sprünge vorführten, oder die Funky Kids mit ihren Breakdance Moves.

Die Stände des Partnerschaftvereins litten dagegen ein wenig unter dem Wetter, weil sie mangels Besucherströmen doch sehr abgesetzt und verloren wirkten. Ähnlich erging es auch den Kunsthandwerkerständen auf dem Viehmarktplatz. Sie konnten in der dort herrschenden, zugestellten Baustellenatmosphäre kaum Wirkung erzielen.

Anwohner beklagen sich

Ein Thema, das die Stadt wohl immer stärker zu beherrschen versucht, kam leider auch bei dieser Veranstaltung zum Vorschein: Wie findet die Stadt zu einem neuen Selbstverständnis zwischen Lust und Last?

Die Veranstalter hätten sich sich offen, fair und konstruktiv mit der Stadtverwaltung ausgetauscht, sagte Günther Warth von der Werbegemeinschaft. „Wir haben klare Vorgaben erhalten und dafür klare Absprachen getroffen. Das hat uns auch viel bei einer zielgerichteten Planung geholfen“, so Warth. Aber aufgrund massiver Einsprüche einiger Anwohner musste ein Veranstaltungsort kurzfristig am Freitagabend aufgegeben, die Band wieder ausgeladen und ein Großteil der vorbereiteten Speisen und Getränke vernichtet werden.

Laut dem Hauptorganisator für den musikalischen Teil, Markus Schuck, gab es noch weitere Altstadtregionen aus denen Widerspruch von Anwohnern kam. „Wie kann eine Innenstadt beseelt werden, wenn darin kein Leben mehr stattfinden darf“, fragte er. Constanze Spagnolo, Wirtin der Pizzeria Schwarz Rössle: „Natürlich ist, was hier stattfindet nicht alles meine Musik und abends dröhnt mir manchmal schon der Schädel, aber einen kurzen Nachmittag halte ich das schon aus. Wichtig ist doch, dass die Leute hier Spaß haben!“