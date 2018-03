Erst lesen und als Belohnung ins Kino

14 Schulen aus dem Landkreis Biberach haben sich am Projekt „Wir lesen intensiv“ von der „Schwäbischen Zeitung“ beteiligt. Zielgruppe waren die Schüler der weiterführenden Schulen. Von der sechsten bis zur zehnten Klasse haben alle täglich die Zeitung in die Schule geliefert bekommen.

Die Schüler haben viel gelesen, zusammengefasst, diskutiert, aber auch selbst recherchiert und Artikel für die Zeitung verfasst. Als Dank wurden alle zur großen Abschlussveranstaltung ins Biberacher Kino Traumpalast eingeladen. Gezeigt wurde der Kinofilm „Hot Dog“. Finanziell unterstützt wurde das SZ-Projekt „Wir lesen“ von den Volksbanken Raiffeisenbanken im Landkreis Biberach und der IHK Ulm.

Mit Popcorn machten es sich die vielen Schüler in den unterschiedlichen Kinosälen gemütlich. „Viel besser als Schule“, freut sich Katharina Steinhauser. Die 15-Jährige geht auf die Matthias-Erzberger-Schule und hatte viel Spaß daran, täglich die Zeitung zu lesen: „Es hat mir richtig gut gefallen, weil wir jeden Tag auf dem neusten Stand waren.“ Jetzt weiß sie auch, was überhaupt für Artikel in die Zeitung kommen. So sieht das auch ihre Klassenkameradin Katrin Becker: „Es war richtig cool, jeden Tag im Unterricht Zeitung zu lesen.“

Herausforderung für Schulen

Auch für die Lehrer war das Projekt eine neue Herausforderung, vor allem in Anbetracht des ohnehin schon vollen Lehrplans. „Ich würde das Projekt trotzdem jederzeit wieder machen, es hat den Schülern sehr viel Spaß gemacht und sie waren sehr motiviert“, sagt Michaela Ege von der Mühlbachschule Schemmerhofen. Was ihr noch im Gedächtnis geblieben ist: „Eine Schülerin konnte bei der Aufklärung einer Straftat helfen. Sie hat einen Polizeibericht gelesen und kannte die Täter.“

Ganz so spannend ging es bei der Zeitungslektüre in der St.-Gerhard-Schule in Riedlingen nicht zu, aber trotzdem hatten die Schüler viel Spaß: „Es war cool, dass jeder seine eigene Zeitung bekommen hat“, sagt die 13-jährige Laureen Fischer. „Wir haben außerdem viel mit der Zeitung gemacht: gelesen, gebastelt und dekoriert.“ Laut Leonie Rehfeld gab es immer spannende Themen zu entdecken. Das sieht auch Juliane Birk so: „Es war spannend, aber die Texte hatten manchmal schwere Wörter drin“, gibt die 13-Jährige zu.

Besonders stolz war Lehrerin Elisabeth Sandmaier der St.-Gerhard-Schule auf Schülerin Lara-Marie Catker: „Sie hat die Artikel immer sehr gut in Stichwörtern zusammen gefasst. Aber natürlich haben alle Schüler einen tollen Beitrag zum Projekt geleistet.“

Auch Juliana Rapp, Geschäftsführerin der SZ Biberach, freut sich, dass das Projekt von den Schülern und Lehrern so gut angenommen wurde: „Das ist unser Beitrag, den wir zum Thema Bildung leisten. Wir wollen versuchen, den Kindern und Jugendlichen frühzeitig lokale und regionale Nachrichten näherzubringen“, so die SZ-Geschäftsführerin. „Und weil wir das alleine nicht so gut schaffen würden, haben wir zwei tolle Partner, die uns unterstützen.“