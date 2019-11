Ersatzhaltestellen in Bergerhauser Straße

Während der Sperrung der Bergerhauser Straße vom 18. November bis voraussichtlich 13. Dezember können die Haltestellen Landwirtschaftsschule und An der Steige nicht bedient werden.

Das teilen die Stadtwerke mit. Die Ersatzhaltestelle Landwirtschaftsschule/Steigstraße wird von der Ulmer Straße kommend nach der Einfahrt in die Steigstraße eingerichtet. Die Ersatzhaltestelle An der Steige befindet sich in der Steigstraße, auf Höhe der Fußgängertreppe zur Bergerhauser Straße.

Beide Ersatzhaltestellen werden beidseitig zu den Abfahrtszeiten der regulären Haltestellen bedient.