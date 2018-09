Erolzheim und Dettingen marschieren weiter vorneweg

Der SV Erolzheim hat in der Fußball-Kreisliga A I den achten Sieg im achten Spiel gefeiert.

SV Ochsenhausen II – SV Erlenmoos 1:1 (1:1). In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein zerfahrenes Derby. In der 34. Minute gingen die Gastgeber durch Louis Bendel mit 1:0 in Führung. Den Gästen gelang in der 41. Minute der Ausgleich durch Michael Müller. Im zweiten Durchgang hatten dann die Platzherren mehr vom Spiel, konnten jedoch ihre Überlegenheit in keinen Torerfolg ummünzen. So blieb es beim letztlich doch gerechten Remis.

SV Mittelbuch – SV Muttensweiler 6:0 (4:0). Das Spiel verlief sehr einseitig. Die Gäste brachten in der ersten Halbzeit keinen einzigen Ball auf das Mittelbucher Tor. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Platzherren klar die tonangebende Mannschaft. Tore: 1:0, 2:0, 6:0 Luca Ruedi (4., 19., 59.), 3:0 Patrick Rehm (24.), 4:0 Michael Lämmle (29.), 5:0 Luca Ruedi (58. FE). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Nico Siegler (90./Muttensweiler). Res.: 1:1.

BSC Berkheim – SV Dettingen II 3:2 (1:2). Berkheim hatte die Gäste in der ersten halben Stunde im Griff. Danach kamen die Dettinger besser ins Spiel und konnten sogar in Führung gehen. Der BSC machte in der zweiten Halbzeit nochmals Druck und konnte das Spiel noch drehen. Allerdings hatten auch die Gäste noch Tormöglichkeiten. Tore: 1:0 Simon Schmid (18.), 1:1, 1:2 Roland Oberle (31., 45.+2), 2:2 Markus Bufler (52.), 3:2 Simon Kammerlander (56.).

SV Erolzheim – SV Winterstettenstadt 2:0 (1:0). Kein gutes Spiel gab es in Erolzheim zu sehen. Markus Högerle brachte die Gastgeber mit 1:0 (10.) in Führung. Danach verflachte die Partie und es gab nur noch wenige Höhepunkte. In der zweiten Halbzeit versuchte dann der Gast zum Ausgleich zu kommen. Als der SVW in der 88. Minute alles nach vorne warf, gelang der Heimelf durch Stefan Munteanu (2:0) der alles entscheidende Treffer. Res.: 1:4.

SV Kirchdorf – LJG Unterschwarzach 1:5 (0:0). In der ersten Halbzeit war Kirchdorf noch das bessere Team. Nach dem Seitenwechsel verlor die Heimelf komplett den Faden. Die LJG machte innerhalb von acht Minuten drei Tore und die Partie war entschieden. Tore: 0:1 Simon Welte (50.), 0:2, 1:5 Marc Krämer (52., 70.), 0:3, 1:4 Raphael Ritscher (58., 65.), 1:3 Marc-Johannes Fink (61.) Res.: 3:2.

FC Bellamont – TSV Rot a.d. Rot 2:4 (1:2). Die Gäste bestraften die individuellen Fehler der Heimelf konsequent und kamen dadurch zu einem deutlichen Auswärtserfolg. Tore: 0:1 Alexander Mensch (2.), 0:2, 1:3, 1:4 Daniel Kling (25., 58., 91.), 1:2 Fabian Metzger (35.), 2:4 Ricco Heckenberger (90.+4).

FC Mittelbiberach – SV Stafflangen 3:0 (2:0). Ein Doppelschlag kurz vor der Halbzeit legte den Grundstein zum FCM- Erfolg. Mit dem 3:0 nach gut einer Stunde war das Derby endgültig entschieden. Tore: 1:0 Lukas Ries (41.), 2:0, 3:0 Matthias Schmidberger (44., 64.). Res.: 9:0.