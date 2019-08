Erolzheim liegt auf Meisterkurs

Nach dem vierten Durchgang bei den Großkaliber-Rundenwettkämpfen des Schützenkreises Biberach-Iller können die Erolzheimer den Sekt schon kalt stellen. Wenn nicht etwas Außergewöhliches passiert, ist die SGi Erolzheim durch die erzielten 1069 Ringe – das zweitbeste Ergebnis dieser Saison – nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Die dritte Mannschaft des SV Laupheim liegt durch den 1009:963-Erfolg beim SV Ringschnait I weiterhin auf Platz zwei und dürfte sich auch schon auf die Vizemeisterschaft einstimmen können. Der SV Laupheim II erzielte beim 1020:833-Sieg bei der „Dritten“ des SV Ringschnait zwar das zweitbeste Ergebnis dieses Durchgangs, konnte aber nicht wirklich den Rückstand auf den Tabellenzweiten verkürzen.

Der SV Reinstetten setzte sich klar gegen den SV Ringschnait II mit 1002:917 Ringen durch. Sehr knapp ging es bei der Begegnung SGi Bad Schussenried III gegen SGi Erolzheim II her. Letztendlich setzten sich die Erolzheimer mit 981:978 Ringen durch. Der SV Essendorf trat derweil nicht an. So blieb den Schützen der SGi Biberach II nichts anderes übrig, als ohne Gegner den Wettkampf zu absolvieren. Die Kreisstädter erzielten 971 Ringe.