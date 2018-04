Erolzheim ist klarer Favorit

Der SV Erolzheim empfängt in der Fußball-Kreisliga A I in einem Nachholspiel den SV Winterstettenstadt (Anstoß: Mittwoch, 18 Uhr). Der SVE hat gegen Winterstettenstadt durchaus die Chance, zu drei Punkten zu kommen. Damit könnte er dem Tabellenführer aus Ummendorf richtig einheizen. Nur noch einen Zähler würde der Vorsprung des TSV Ummendorf nach einem Sieg der Illertaler betragen. Der Gast aus Winterstettenstadt kämpft nach der Niederlage beim SV Ochsenhausen II mehr denn je um den Klassenerhalt. In Erolzheim ist der SVW klar in der Außenseiterrolle.