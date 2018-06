Erolzheim I setzt Ausrufezeichen

Der Erolzheimer Wolfgang Heppler (371 Ringe) und der Biberacher Bernd Schönborn (370 Ringe) haben die Top-Ergebnisse zum Auftakt der Luftpistolen-Rundenwettkämpfe der Schützenkreise Biberach und Iller hingelegt. Insgesamt 123 Schützen, verteilt auf 20 Mannschaften, sind bei diesen 2016/2017 am Start.

Durch den freiwilligen Verzicht, weiter in höheren Klassen zu schießen, muss die SGi Erolzheim I in diesem Jahr in der niedrigsten Kreisliga beginnen. In dieser hat Erolzheim gleich zum Start ein Ausrufezeichen gesetzt Mit 1441 Ringen setzten sich die Erolzheimer an die Spitze der zwölf Mannschaften umfassenden Kreisliga B. Der SV Essendorf I hat mit 1409 Ringen bereits jetzt schon einen großen Rückstand. In der Kreisliga A geht es etwas enger zu. Dort steht der SV Birkenhard I mit 1420 Ringen knapp vor der SGi Bad Schussenried I (1419 Ringe) an der Spitze.

Ergebnisse, Kreisliga A: SGi Bad Schussenried I – SGi Biberach I 1419:1400 Ringe, SV Birkenhard I – SV Oberstetten I 1420:1386, SV Balzheim I – ZSV Dietenheim I 1388:1364, SV Rot/Rot I – SV Laupheim II 1369:1391.

Kreisliga B: SGi Biberach II – SV Oberstetten II 1395:1199 Ringe, SV Reinstetten II – SV Sinningen I 1285:1342, SV Sinningen II – SV Burgrieden I 1275:1296, SV Burgrieden II – SA Dettingen I 1085:1352, ZSV Dietenheim II – SV Essendorf I 1312:1409, SV Ringschnait I – SGi Erolzheim I 1327:1441.