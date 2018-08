Erolzheim gewinnt Spitzenspiel

Der SV Erolzheim hat in der Fußball-Kreisliga A I das Spitzenspiel gegen Rot/Rot gewonnen. Winterstettenstadt ging als klarer Derbysieger vom Platz. Unterschwarzach verlor auch beim Aufsteiger Mittelbuch.

SV Mittelbuch – LJG Unterschwarzach 3:2 (2:1). Der SV Mittelbuch war die bessere Mannschaft und ging als verdienter Sieger vom Platz. Die Gäste konnten nur durch Standardsituationen eine gewisse Torgefährlichkeit entwickeln. Der Anschlusstreffer der LJG in der Schlussminute kam zu spät, um dem Spiel noch eine Wende geben zu können. Tore: 1:0, 2:1 Michael Lämmle (8., 28.), 1:1 Marc Krämer (18.), 3:1 Bastian Maucher (81.), 3:2 Joachim Welte (90./FE). Res.: 4:2.

SV Erolzheim – TSV Rot/Rot 2:1 (1:0). In den ersten 20 Minuten schnürten die Gäste die Platzherren ein. Danach konnte sich der SVE befreien und sogar kurz vor der Pause noch in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe, bis SVE-Spieler Simon Harder Gelb-Rot sah (70.). Danach war Rot/Rot dem Siegtreffer mehrmals sehr nahe. Doch der SV Erolzheim konnte einen Konter setzen und erneut in Führung gehen und den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigen. Tore: 1:0 Kevin Bauer (43.), 1:1 Alexander Mensch (68.), 2:1 Markus Högerle (83.). Bes. Vork.: Rot/Rot verschießt Foulelfmeter (65.).

SV Haslach – SV Stafflangen 0:1 (0:0). In der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, wobei die Heimelf in der zehnten Minute eine gute Chance hatte, um in Führung gehen zu können. Der zweite Durchgang gehörte aber dann ganz klar den Gästen, denen in der 75. Minute durch Patrick Zoll das alles entscheidende Tor gelang. Res.: 1:8

SV Winterstettenstadt – SV Muttensweiler 3:0 (2:0). Die Heimelf spielte konsequent und ließ nur wenige Tormöglichkeiten des Gegners zu. Auch im Abschluss war der SVW an diesem Abend sehr kaltschnäuzig. Die Gäste versuchten alles, konnten aber die Platzherren nicht in Verlegenheit bringen. Am Ende stand ein verdienter 3:0-Derbysieg des SV Winterstettenstadt. Tore: 1:0 Fabio Christ (32.), 2:0, 3:0 Lukas Baur (38., 85.). Res.: 1:3.

FC Bellamont – SV Ochsenhausen II 4:1 (0:0). Über einen langen Zeitraum war das Spiel ausgeglichen. Erst ab der 55. Minute mit dem 1:0 machte der FCB kontinuierlich seine Tore und kam dadurch noch zu einem verdienten Heimerfolg. Tore: 1:0 Rico Heckenberger (55.), 2:0 Fabian Metzger (63.), 2:1 Christian Villinger (73.), 3:1 Uwe Martin (82.), 4:1 Tobiasz Hellmann (84.).

FC Mittelbiberach – SV Kirchdorf 4:0 (3:0). Der FCM war von Beginn an überlegen und konnte das Spiel bereits im ersten Durchgang für sich entscheiden. In Hälfte zwei brachte die Heimelf den Vorsprung ohne Probleme über die Zeit. Tore: 1:0 Luca Kies (6.), 2:0 Rainer Reisch (12.), 3:0 Matthias Schmidberger (43./FE), 4:0 Matthias Schmidberger (79.). Res.: 4:1.