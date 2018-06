Erolzheim erreicht Relegation durch Tore in der Nachspielzeit

Herzschlagfinale um den Relegationsplatz in der Fußball-Kreisliga A I: Der SV Erolzheim hat die Relegation in Kirchdorf erst durch zwei Treffer in der Nachspielzeit erreicht. In der Bezirksliga-Relegation geht es am Dienstag für den SVE am Dienstag, 12. Juni, um 18 Uhr in Reinstetten gegen den SV Baustetten. Die Siege des SV Stafflangen und des FC Mittelbiberach bleiben somit wertlos. Winterstettenstadt wird den 13. Tabellenplatz nicht mehr los. Meister Ummendorf feiert zum Abschluss noch einen Kantersieg gegen den SV Ochsenhausen II.

FC Bellamont – SV Muttensweiler 0:2 (0:1). Der FCB zeigte zum Saisonabschluss noch ein schwaches Spiel. Die Gäste gingen bereits in der ersten Minute durch Tobias Sauter mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber liefen die gesamte Spielzeit diesem Rückstand hinterher, ohne jedoch zu nennenswerten Torchancen zu kommen. In der Nachspielzeit erzielte dann SVM-Spieler Patrick Ruß den alles entscheidenden zweiten Treffer. Res.: 1:6.

TSV Ummendorf – SV Ochsenhausen II 8:0 (1:0). Nach dem Seitenwechsel brachen die Gäste bei sommerlichen Temperaturen ein. Tore: 1:0 Benedikt Grickscheit (30.), 2:0, 6:0 Christian Herth (52., 80.), 3:0 Matthias Hatzing (55.), 4:0, 5:0, 7:0 Marius Ochsenwadel (58., 75., 83.), 8:0 Eric Sommer (88.).

SV Stafflangen – LJG Unterschwarzach 3:1 (2:0). Stafflangen war die bessere Mannschaft. Nach der 3:0-Führung der Gastgeber war die Partie gelaufen. Tore: 1:0 Patrick Zoll (39.), 2:0 Oliver Straub (45.), 3:0 Martin Bieser (53.), 3:1 Manuel Moser (89.). Bes. Vork.: Der SVS verschießt in der 89. Minute einen Foulelfmeter. Res.: 2:1

SV Kirchdorf – SV Erolzheim 0:2 (0:0). Der SV Kirchdorf hatte leichte Vorteile. Der Gast aus Erolzheim agierte sehr abwartend und tat nicht viel für den Spielaufbau. In der Nachspielzeit, als sich alle schon auf ein 0:0 eingestellt hatten, kamen dann die Gäste durch Sebastian Harder (91.) und Markus Högerle (92.) noch zu einem glücklichen Auswärtserfolg. Res.: 2:2.

SV Erlenmoos – SV Haslach 1:1 (1:0). In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften nur wenige Tormöglichkeiten. Der zweite Durchgang gehörte dann klar den Gastgebern, die es aber versäumten, das Ergebnis auszubauen. So kam es wie es kommen musste, die Gäste machten in der Schlussminute den Ausgleich. Tore: 1:0 Christian Wiest (11.), 1:1 Simon Föhr (90.). Res.: 1:1.

FC Mittelbiberach – SV Winterstettenstadt 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Eigentor (42.), 2:0, 3:1, 4:1, 5:1 Fabian Zell (44., 71., 73., 82.), 2:1 Niklas Müller (57.). Res.: 3:1.