Erntedankfest in Mittelbuch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 9. Oktober feierte Mittelbuch in einer nahezu vollbesetzten Kirche das Erntedankfest. Im Zeichen der Sonnenblume, die dem Himmel entgegen wächst und ihr Gesicht immer dem Licht zuwendet, dazu Nahrung für Tier und Mensch ist und von ihren vielen Kernen gerne etwas abgibt, haben die Kinder und Familien dem lieben Gott für seine Liebe und Vielfalt an Erntegaben gedankt. In einer schönen Geschichte übers „Blumen machen“ bekam man letztlich eine Antwort auf die Frage, ob wir Blumen tatsächlich „machen“ können. Schnell wurde deutlich, was uns täglich vom lieben Gott dazu geschenkt wird, nämlich Sonne, Wind, Regen und ein guter Boden, so wie das „Wachsen“ an sich. Zum Schluss durften die Kinder ein liebevoll verpacktes Jutesäckchen mit Sonnenblumensamen und -kernen zum Naschen mit nach Hause nehmen. Das FamGo-Team hatte wieder einen schönen Akzent gesetzt und sich für den Gottesdienst richtig was einfallen lassen! Danke allen fürs Mitfeiern und Dabeisein. Auch die vielen zur Weihe mitgebrachten Erntekörbchen verfehlten ihre Wirkung nicht! Nur durch das Kommen und Mitwirken so vieler Familien und Gemeindemitglieder konnte dieser Gottesdienst zu einem solch schönen Erlebnis werden.