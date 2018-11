Ernster Test fürs Spitzenspiel

Mit dem FV Altheim gastiert eine der auswärtsstärksten Mannschaften der Fußball-Landesliga in Biberach. Das Spiel gegen den Tabellenelften wird am Samstag auf dem Kunstrasenplatz II am Erlenweg um 14.30 Uhr angepfiffen. Es ist das letzte Heimspiel der Biberacher in diesem Jahr.

Mit dem Auftritt in Oberzell beim 1:1-Unentschieden war Biberachs Trainer Dietmar Hatzing nicht einverstanden. Dennoch freute er sich am Ende über den gewonnenen Punkt. „Wenn man so spielt und dennoch einen Zähler mitnimmt, dann muss man zufrieden sein.“ Gegen Altheim erwartet Hatzing, der sein Team wieder auf ein, zwei Positionen umstellen wird, eine deutliche Leistungssteigerung. „Wir können und müssen besser spielen, um diesen Gegner zu schlagen.“ Altheim – im vergangenen Jahr aufgestiegen – hat in dieser Saison mehr Probleme zu Hause als auf fremden Plätzen. Umso höher ist der 1:0-Heimsieg vergangenen Sonntag gegen den FV Ravensburg II einzuschätzen. Mit Florian Geiselhart und Martin Schrode haben die Riedlinger Vorstädter auch zwei sehr gute Einzelspieler in ihren Reihen, die auch jedem anderen Club guttun würden. Dennoch ist das Ziel des FV Biberach klar. Der erste Verfolger von Spitzenreiter TSV Berg will sich vor dem Gipfeltreffen am kommenden Samstag in Berg keine Blöße geben. „Wir wollen das Spiel schon gewinnen, um gestärkt nach Berg zu fahren.“

Zugang Protrka ist spielberechtigt

Verzichten muss Hatzing weiter auf Kubilay Yesilöz, der in diesem Jahr laut seinem Trainer nicht mehr zum Einsatz kommen wird, und auf Oliver Remke, der beruflich verhindert ist. Dafür steht aber Ahmad Yosef wieder zur Verfügung. Und mit Mario Protrka ist ein neuer Spieler erstmals spielberechtigt. Bereits seit zwei Monaten trainiert der Kroate beim FV Biberach mit. Die Freigabe durch den WFV wurde in dieser Woche erteilt. „Mario hat in Kroatien schon höherklassig gespielt und kann uns sicher helfen“, sagt Hatzing über den Mittelfeldspieler. Ob er gegen Altheim schon von Anfang an spielen wird, ließ der Biberacher Coach allerdings offen.