Erneuts Besuchsverbot in den Kliniken

Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen im Landkreis Biberach werden die Sicherheitsmaßnahmen in den Sana- Kliniken zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern erneut erhöht. So gilt ab Mittwoch, 10. November, ein Besuchsverbot im Sana-Klinikum Landkreis Biberach, dem Zentrum für Älterenmedizin in Laupheim sowie in der Fachklinik für Neurologie in Dietenbronn. Der Zutritt für Besucher ist nur noch in Ausnahmefällen möglich.

Zu den Ausnahmen gehören beispielsweise werdende Väter (Geburt in den jüngsten 24 Stunden) beziehungsweise Kindsväter auf der Wöchnerinnenstation sowie Angehörige von Patienten auf der Palliativ-Einheit oder Patienten mit einer deutlichen Zustandsverschlechterung. Ebenfalls vom Betretungsverbot ausgenommen sind Notfälle sowie Patienten, die zu einem ambulanten Termin einbestellt sind. Vor beziehungsweise beim Betreten der Kliniken müssen ambulante Patienten dabei weiterhin einen Fragebogen zur Risikoerfassung ausfüllen. Um Wartezeiten bei der Einlasskontrolle zu vermeiden, kann der Selbstauskunftsbogen vorab von der Homepage der Klinik heruntergeladen und daheim ausgefüllt werden.