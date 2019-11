Erneuter Stromausfall in Biberach - das steckt dahinter

Erneut gibt es einen Stromausfall in Biberach: Diesmal sind aber deutlich weniger Haushalte betroffen, als am Mittwoch. Nach Angaben der Ewa Riss liegt aktuell eine Niederspannungsstörungen vor, von der acht Gebäude in der Biberacher Innenstadt betroffen sind: „Es kann daher zu Einschränkungen in der Stromversorgung kommen.“

Die Häuser befinden sich überwiegend in der Radgasse. Aber auch einzelne Gebäude in der Bürgerturmstraße, am Marktplatz und in der Gynmasiumstraße sind ohne Strom. Was genau die Ursache ist, untersuchen derzeit Monteure.

Der Stromausfall am Donnerstag stehe in keinem Zusammenhang mit dem von Mittwoch, so eine Sprecherin der Ewa Riss.

Am Mittwoch hatte es im Bereich der Memminger Straße einen Erdschluss gegeben, der in der Folge zu einem weiteren Erdschluss im Bereich Weißes Bild führte. Mehrere Wohngebiete in Biberach waren mindestens eine Stunde ohne Strom.