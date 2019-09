Erneuter Rückschlag für das Treske-Team

Der FV Biberach steckt weiter in der Krise. Beim Aufsteiger TSV Nusplingen verloren die Biberacher mit 0:1 (0:0) und kassierten damit in der Fußball-Landesliga die vierte Niederlage im siebten Spiel. Mit sieben Punkten rangiert der FV Biberach auf dem elften Tabellenplatz – knapp vor der Abstiegszone.

„Ich weiß schon, dass diese erneute Niederlage Unruhe in den Verein bringen wird“, sagt FVB-Spielertrainer Florian Treske. „Ich kenne ja das Geschäft und weiß, dass letztlich nur Ergebnisse zählen.“ Dennoch will sich Treske auch nach dem erneuten Rückschlag in Nusplingen nicht von seiner Linie abbringen lassen, zumal sich die Spieler in den vier Monaten seiner Amtszeit schon weiterentwickelt hätten. „Natürlich hat der eine oder andere noch mit der taktischen Umstellung und meiner offensiven Ausrichtung zu kämpfen, aber wir sind auf einem guten Weg.“

Enttäuscht und frustriert

Dennoch ist auch Treske nach dem 0:1 in Nusplingen massiv enttäuscht und frustriert. „Wir haben unser Spiel zu selten auf den Platz gebracht und den Gegner auch immer wieder zu Chancen eingeladen.“ Zudem fehle in solchen Situationen auch das Spielglück, dass der Ball nicht am Pfosten landet, sondern reingeht, wie bei Andreas Wonschick in Nusplingen, der nach einer Stunde eben nur Aluminium trifft. Nusplingen war acht Minuten zuvor durch Tim Dreher in Führung gegangen, weil Johannes Fuchs im Spielaufbau ein Fehlpass unterlaufen war, den auch der überragende Biberacher Keeper Florian Fritzenschaf nicht mehr ausgleichen konnte. Schon bis diesem Zeitpunkt musste sich Biberach bei seinem Torwart bedanken, nicht schon in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten zu sein.

„Wir hatten auch unsere Möglichkeiten, aber hundertprozentige Chancen waren nicht dabei“, betont Treske. Er selbst, Jonathan Hummler oder auch Raphael Geiger hätten aber vor der Pause ein Tor machen können, wenn sie die Chancen konsequenter und cleverer ausgenutzt hätten. „Uns fehlt in solchen Situation manchmal die Abgezocktheit“, bemängelt der 32-jährige Spielertrainer. „Ich nehme mich da selbst gar nicht aus.“

Treske versuchte nach vorn zu blicken, wohl wissend, dass die meisten Vereine in der Landesliga eher defensiver agieren und selten mit spielerischen Mitteln zum Erfolg kommen wollen. Darauf müsse sich sein Team noch mehr einstellen, ohne sich an diese Art Fußball anzunähern oder gar zu kopieren. „Wir wollen schön spielen und gewinnen, auch wenn das nicht die einfachste Vorgabe ist“, weiß Treske um die Anforderungen an seine Mannschaft. Ob sie dies umsetzten kann, wird sich schon am kommenden Freitag (19 Uhr) im eigenen Stadion wieder zeigen, wenn der FC Ostrach in Biberach aufkreuzen wird. „Auch die werden sicher wieder tief und kompakt stehen und wir müssen Lösungen finden“, erwartet Treske einen ähnlich spielenden Gegner wie Schussenried, Straßberg oder eben Nusplingen.