Erneuter Doppelpack steht an

Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt muss die TG Biberach in der Handball-Landesliga abermals zweimal antreten. Am Samstag geht die Reise nach Österreich zu BW Feldkirch (Spielbeginn: 20 Uhr, Reichenfeldhalle). Sowohl in dieser Partie, als auch beim Match am Montag, 8. November, bei der TSG Söflingen II (19.30 Uhr, Ratiopharm-Halle) ist Biberach in der Außenseiterrolle.

Das TG-Lazarett hat sich unter der Woche nur teilweise gelichtet, Kreisläufer Simon Krais konnte das Training wieder aufnehmen, auch wird Andreas Senciuc zur Verfügung stehen. Hinter den Einsätzen von Fimpel und Utz hingegen stehen Fragezeichen, Betz wird ebenso fehlen wie der Rot-gesperrte Sandu.

Was ein Kollektiv bewirken kann, zeigte die TG am vergangenen Feiertag als eine Rumpftruppe von sieben Spielern der heimstarken SG Hofen/Hüttlingen Paroli bot. Feldkirch ist in eigener Halle ebenfalls eine Macht, Spitzenreiter Saulgau konnte vor einigen Tagen nur knapp und mit viel Mühe beide Punkte mitnehmen. Mit Roganovic, Ciceric, Matt, Erlacher und Junokovic gibt es gleich mehrere Akteure, die in der Lage sind vielfach pro Spiel einzunetzen. Hier gilt es für die TG als Einheit entgegenzuwirken.

Im Montags-Nachholspiel in Söflingen trifft Biberach auf ein „Überraschungsteam“. Die Ulmer Vorstädter sind mit 4:2 Punkten vielversprechend in die Runde gestartet, zuletzt wurde sogar Meisterschaftsmitfavorit Herbrechtingen-Bolheim mit 30:29 bezwungen. In vorderster Front ist stets Topshooter Klöffel zu finden, der nicht selten pro Spiel zweistellig trifft. Seine Kreise gilt es einzuengen, nichtsdestotrotz und angesichts der personellen Situation stehen der TG Biberach zwei heikle Aufgaben bevor.