Erneute knappe Derby-Pleite

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach mussten sich dem SC Vöhringen in einem mitreißenden Lokalderby mit 24:26 (14:14) geschlagen geben.

Die 300 Zuschauer in der Biberacher PG-Halle sahen von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe der beiden Lokalkontrahenten. Die TG ging ersatzgeschwächt in die Begegnung. Daniel Krais und Fabian Hermann konnten verletzungsbedingt nicht mitwirken, Torhüter Simon Ellek sowie Manuel Kruse und Bogdan Botezatu wirkten angeschlagen mit. Aus diesem Grund wurde Ante Kovacevic nachnominiert, der der Abwehr Stabilität verlieh.

Trotz der angespannten Personalsituation merkten die TG-Fans, dass die Mannschaft positive Energie aus dem Auftaktspiel mit in die erste Heimpartie des Jahres nahm. Vor allem die Abwehrleistung stellte Trainer Dominic Ellek zufrieden: „Abwehr und Torwart haben eine tolle Leistung gezeigt, das Zusammenspiel der Deckung war richtig gut.“

Da auch der SC Vöhringen einen starken Tag erwischte, eine sehr gute Abwehrleistung zeigte und auch im Angriff sehr homogen und ideenreich auftrat, entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. „Es war ein sehr intensives Spiel, alle Akteure haben bis zum Schluss gekämpft“, weist Ellek auf das kampfbetonte Spiel hin. Die Intensität des Spiels kann man auch an den Spielständen ablesen. Zu keinem Zeitpunkt gelang es einer Mannschaft, sich weiter als vier Tore abzusetzen. So konnte der SCV kurz nach der Pause durch David Schuler auf 15:17 vorlegen, doch schon kurz danach setzte die TG zu einem Zwischenspurt an und Simon Kruse, Timo Jans und Lukas Fimpel brachten die TG mit 18:17 in Führung. Fimpel, der am Samstag seinen 28. Geburtstag feierte, zeigte eine starke Leistung und war mit sieben Treffern bester Torschütze der Begegnung.

Auch in der Schlussphase sah es danach aus, dass die TG eine große Chance auf einen Sieg haben würde. In der 55. Spielminute erzielte Fimpel das 23:22. Und kurz danach hatte die TG sogar die Chance, auf 24:22 zu erhöhen, doch ein verworfener Ball brachte den SC Vöhringen zurück in Ballbesitz. Drei Treffer in Serie brachten die Gäste dann auf die Siegerstraße.

„Wir haben in den Schlussminuten einige frei Bälle verworfen oder auch aus schlechten Situationen geworfen“, analysiert Ellek die Schlussphase. „Das ist richtig ärgerlich, dass wir eine so kräftezehrende Partie am Ende verloren haben. In der Tabelle wären wir wieder näher herangerückt und auch für die Moral wäre ein Sieg gut gewesen“, so Ellek. „Die Einstellung und der Einsatz waren gut, aber Vöhringen war am Ende einfach abgezockter. Das fehlt uns noch und daran müssen wir arbeiten, ohne jemandem einen Vorwurf machen zu möchten.“

Nächsten Samstag, 25. Januar, tritt die TG auswärts bei der HSG Bargau/Bettringen an.