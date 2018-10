Erneut Duell an der Spitze

Nachdem der Tabellenführer SGM Attenweiler/Oggelsbeuren in der Fußball-Kreisliga B II am vergangenen Wochenende seine Position an der Spitze ausbauen konnte, bekommt er es diese Woche gleich mit dem nächsten Verfolger, dem FV Rot bei Laupheim, zu tun. Erstmals in dieser Saison beginnen alle Partien am Sonntag um 15 Uhr.

Das absolute Topspiel des Spieltags ist die Partie des FV Rot bei Laupheim gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. Der Tabellenführer konnte sich vor Wochenfrist den SV Ellwangen vom Hals halten und möchte nun den nächsten Verfolger abschütteln. Rot konnte nach der SVE-Niederlage auf Platz zwei vorrücken. Beide Teams trennen sechs Punkte und die Roter werden alles daransetzen, diesen Vorsprung auf drei zu verringern. Die SGM ist nach wie vor ohne Punktverlust.

Der Tabellendritte SV Ellwangen empfängt derweil den SV Orsenhausen. Die Gastgeber mussten am vergangenen Wochenende ihre erste Saisonniederlage hinnehmen, möchten sich aber den zweiten Platz zurückholen. Auf dem Papier sollte Orsenhausen eine lösbare Aufgabe für die Ellwanger darstellen. Der SVO befindet sich mit einem Punkt und -31 Toren auf dem letzten Tabellenplatz.

Der SV Fischbach reist am elften Spieltag zum SV Rissegg. Die Fischbacher mögen auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen, sollten vom SVR aber nicht unterschätzt werden. Zwar kamen in den beiden Spielen seit der spielfreien Woche keine Punkte dazu, man konnte die Partien gegen Ellwangen und Rot jedoch sehr eng halten und verlor jeweils nur mit einem Tor Unterschied. Die Rissegger holten sieben Punkte aus den letzten vier Spielen und haben sich damit knapp hinter der Spitze platziert.

Mit breiter Brust zum Auswärtsspiel

Die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen hat den FC Inter Laupheim zu Gast. Inter ist seit vier Spielen ungeschlagen und reist mit breiter Brust zum Auswärtsspiel. Die SGM verlor zwei der letzten drei Partien, wenn auch knapp, und möchte dies nun vor heimischer Kulisse in Schemmerhofen korrigieren. Der SV Baustetten II gastiert bei der SGM Reinstetten/Hürbel. Dieses Duell vom Tabellenende verspricht eng zu werden. Die Baustetter verloren zuletzt viermal, während die SGM ein paar gute Ergebnisse einfahren konnte. Drei Punkte würden den jeweiligen Sieger zum Mittelfeld aufschließen lassen. Der TSV Hochdorf empfängt die SF Schwendi II. Bei einer Niederlage würden die Gäste wohl den Anschluss ans Mittelfeld ein wenig verlieren. Die beiden Tabellennachbarn trennen drei Punkte, wobei der TSV vorn steht. Für diesen könnte ein Sieg einen kleinen Sprung nach vorn bedeuten.