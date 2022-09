Ernährungsakademie unterstützt Studierenden-Projekt

Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) hat ein Projekt der Hochschule Biberach (HBC) begleitet. Die Studenten der HBC entwickelten ein Architekturprojekt für die Teilnahme am internationalen Wettbewerb „Solar Decathlon“, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes mit.

Der Wettbewerb fand in einem Zeitraum von knapp acht Wochen in Wuppertal statt. Dort durften die Studierenden und ihre Helfer ihr Bauprojekt unter dem Teamnamen „X4S“ und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit erstellt. Das Projekt durchlief mehrere Tests und wurde auf Nachhaltigkeit geprüft, so die Sprecherin.

Eine Kategorie des Wettbewerbs war es, einen Dinner-Abend in der selbst gebauten Wohneinheit zu veranstalten. Hier unterstützte die Biberacher Ernährungsakademie des Landwirtschaftsamts die Studierenden. Sabine Mutschler, technische Lehrerin der Biberacher Ernährungsakademie, erstellte verschiedene Rezepte für die Dinner-Party und coachte die Studierenden beim Kochen, Tisch decken und Servieren. Die Dinner-Party vor Ort in Wuppertal führten die Studierenden selbst durch, berichtet die Sprecherin.

Aufgrund des Themas Nachhaltigkeit wurden saisonale und regionale Produkte ausgewählt, die die Studierenden mit dem Fahrrad beschafften. Um auch schwäbisches Flair in das Dinner zu bringen, gab es als Hauptgang Käsespätzle in verschiedenen Variationen.