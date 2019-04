Erlenmoos ist in der Favoritenrolle

Derbyspieltag in der Fußball-Kreisliga A I: Der SV Erlenmoos spielt gegen den SV Ochsenhausen II sowie Stafflangen gegen Mittelbiberach. Im Illertal trifft der SV Dettingen II auf den BSC Berkheim. Tabellenführer Mittelbuch reist zum SV Muttensweiler. In Dettingen rollt der Ball am Sonntag, 7. April, ab 13.15 Uhr. Alle anderen Spiele beginnen am Sonntag, 7. April, um 15 Uhr.

Kann der neue Tabellenführer SV Mittelbuch den Platz an der Sonne länger als einen Spieltag verteidigen? Im neuen Jahr wechselte bisher in der Kreisliga A I die Führung nach jedem Wochenende. Auch der SV Mittelbuch wurde nach seiner Niederlage gegen Erlenmoos schon einmal zurückgestutzt. Die Mittelbucher müssen beim SV Muttensweiler antreten, der zuletzt den BSC Berkheim mit 3:2 besiegte. Die Gäste dürfen also gewarnt sein. Es kommt alles andere als ein entspannter Sonntagsausflug auf den Aufsteiger zu, obwohl der Tabellenführer am vergangenen Spieltag seine Hausaufgaben gegen Stafflangen zur Zufriedenheit erledigt hat.

An Boden hat zweifelsfrei der FC Mittelbiberach verloren. Nach der Niederlage in Erlenmoos kam der FCM im Heimspiel gegen den TSV Rot/Rot über ein Remis nicht hinaus. Drei Punkte beträgt der Abstand zum SV Mittelbuch. Ins benachbarte Stafflangen geht nun die Reise der Mittelbiberacher. Eine Übermannschaft ist der SV Stafflangen in dieser Saison nicht, aber der Derbycharakter der Begegnung wird es dem FCM nicht einfacher machen.

Der gefallene Tabellenführer BSC Berkheim reist zum SV Dettingen II. Die Dettinger stehen auf Platz 13 und haben zwölf Punkte. Die Heimelf ist zu schwach, um die vorderen Mannschaften ernsthaft in Verlegenheit zu bringen, man sah es zuletzt wieder beim Derby gegen Erolzheim (1:4). Trotzdem muss der BSC auf der Hut sein, um nicht weitere Punkte abgeben zu müssen.

Mit einer knappen 0:1-Niederlage kam der SV Winterstettenstadt aus Haslach zurück. Im Heimspiel gegen den SV Erolzheim will der SVW wieder zu Punkten kommen. Kein leichtes Spiel für den SVW.

Situation wird immer bedrohlicher

Ganz wichtige Punkte holte die LJG Unterschwarzach beim SV Ochsenhausen II. Mit diesem Sieg hielt sich die LJG die unmittelbare Abstiegszone vom Leib. Am Sonntag kommt der SV Kirchdorf zu Besuch und die Vorzeichen sind nicht viel anders als vor dem Spiel gegen die Ochsenhauser. Mit einem Heimsieg könnte Unterschwarzach das Thema Abstiegskampf für mehrere Wochen beiseite schieben. Für das Schlusslicht SV Kirchdorf wird die Situation immer bedrohlicher. Es fällt schwer, an den SVK in dieser Partie zu glauben, denn dafür haben die Illertaler in dieser Saison einfach schon zu viel in den Sand gesetzt.

Ein ernstzunehmender Gegner ist der TSV Rot/Rot geworden. Dies weiß auch das Gästeteam vom FC Bellamont, das durchaus auf Augenhöhe mit dem TSV zu sehen ist. Eine Partie, bei der die Tagesform den Ausschlag geben wird.

Der SV Erlenmoos wurde in Bellamont wieder auf Normalmaß heruntergeschraubt. Nach zwei Siegen gegen Spitzenmannschaften kam der SVE mit einer 0:3-Niederlage zurück aus Bellamont. Im Heimspiel und Derby gegen den Tabellenvorletzten SV Ochsenhausen II sind die Erlenmooser aber wieder in der Favoritenrolle.