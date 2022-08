Erlebnisreiche Tour d'Horizon

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem es endlich wieder möglich war, eine mehrtägige Musikfahrt durchzuführen, verbrachten die Musikprofilschülerinnen der Klasse 10 und der J1-Leistungskurs Musik zusammen mit Frau Herzog und Herrn Denzel am Ende des Schuljahres vier erlebnisreiche musikalische Tage in München.

Als erstes stand der Besuch des Open-Air-Konzerts „Klassik am Odeonsplatz“ mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Sir Simon Rattle auf dem Programm. Bei diesem beeindruckenden Konzert vor 8000 Zuschauern wurde neben einem Violinkonzert von Miklos Rozsa Filmmusik aus Ben Hur, Star Wars, Robin Hood, Harry Potter, Tom und Jerry, Indiana Jones und E.T. gespielt. In der Pause durfte sich die Gruppe sogar mit dem Konzertmeister Anton Barakhovsky unterhalten.

An den nächsten beiden Abenden folgten im Gärtnerplatztheater die Aufführungen der Oper „Rigoletto“ von Giuseppe Verdi und des Balletts „Der Sturm“ von Ina Christel Johannessen. Jeweils vor Beginn der Vorstellung erhielten die SchülerInnen durch die Dramaturgin Feodora Wesseler bzw. den Dramaturgen András Borbély eine sehr interessante und hilfreiche Einführung.

Eine kurzweilige Führung von Frau Uecker durch die Bayerische Staatsoper ermöglichte spannende Blicke hinter die Kulissen, unter die Bühne und in den Orchestergraben. Herr Dr. Joppig hatte für die Führung durch die Musikabteilung des Bayerischen Nationalmuseums aus seiner umfangreichen Privatsammlung viele wertvolle alte Instrumente mitgebracht, auf denen er jeweils etwas vorspielte, sodass die SchülerInnen die Instrumente nicht nur in den Schaukästen bewundern konnten, sondern ihnen auf diese Weise auch unmittelbar Spielweise und Klang der jeweiligen Instrumente eindrucksvoll vermittelt wurde. Bei einem Besuch in der Jazz-Abteilung der Münchner Musikhochschule brachte Martin Zenker, Professor für Jazz-Kontrabass, der Gruppe grundlegende Elemente und Denkweisen des Jazz nahe.

Abgerundet wurde das Programm durch eine abwechslungsreiche Stadtführung von Frau Kolb und die Besichtigung der neu eröffneten Abteilungen des Deutschen Museums, darunter auch die Musikinstrumenten-Abteilung.

Die ganze Gruppe war bei allen Programmpunkten mit viel Begeisterung und Offenheit dabei und genoss es sehr, bei den gemeinsamen Erlebnissen ihre Freude und ihr Interesse an der Musik mit den anderen teilen zu können.