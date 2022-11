Erlebnisreiche Tage in der französichen Partnerstadt Valence

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn man an Frankreich denkt, fällt einem sofort Paris, Baguette, Sommer und das Meer ein. Aber ist das das wirkliche Frankreich?

18 Schülerinnen und Schüler der Biberacher Schulen fuhren bei dem von der Stadt Biberach organisierten Schüleraustausch nach Valence und bekamen dort in Gastfamilien tiefere Einblicke in die französische Lebenskultur. Eine der Schülerinnen, Julia Muchow, berichtet über die Reise in die Partnerstadt.

Nach über zehn Stunden Fahrt kamen die Schülerinnen und Schüler in Beststimmung am Samstag, 29. Oktober in Valence an, wo sie von ihren Gastfamilien bereits aufgeregt erwartet worden waren und mit den in Frankreich typischen „Bises“ begrüßt wurden. Am Sonntag, sowie auch am Montag bei der Stadtrally hatten die Austauschpartner/innen dann Zeit sich gegenseitig etwas besser kennenzulernen. Und auch die Altstadt von Valence, welche schon seit 1967 die Partnerstadt von Biberach ist.

Außerdem stand im Laufe der Woche noch ein Besuch im Zoo an, ein gemeinsames Picknick im Park, ein „jour dégustation“, bei dem die Schüler/innen die Möglichkeit hatten, Spezialitäten aus der Gegend zu probieren. Unter anderem ,,des Ravioles“ die nicht, wie viele glauben, aus Italien kommen, sondern aus der Gegend Valences. Ein Besuch im Schokoladenmuseum Valrhona und ein geführter Rundgang durch das Valencer Museum rundeten das Programm ab. Darüber hinaus gab es noch die Familientage, an denen die Familien mit ihren Austauschpartner/innen selber entscheiden konnten, was sie unternehmen wollten, wie beispielsweise Lyon besichtigen, Lasertag spielen, in den Zirkus gehen, ans Meer fahren oder natürlich in den nahegelegenen Bergen zu wandern.

Die Biberacher lernten Frankreich von einer ganz anderen, authentischen Seite kennen, was ihnen durch die freundlichen Gastfamilien und natürlich auch Louise Lajarge ermöglicht wurde, die alles auf Valencer Seite organisierte. Während dem Aufenthaltes hatten sich unter den Austauschpartner/innen sowie auch zwischen den verschiedenen Schulen viele neue Freundschaften gebildet, die sonst niemals entstanden wären und als es am Samstag, 5. November, wieder zurück nach Deutschland ging, waren sich alle einig dass die Zeit in Valence viel zu schnell vorbeiging.