Erinnerungen an 56 Jahre Schützentheater

Das Biberacher Schützentheater hat in Christa Graupners Leben schon immer eine zentrale Rolle gespielt: Insgesamt war sie 56 Jahre lang ehrenamtlich tätig. Am Dienstag stellte die langjährige Leiterin des bekannten Kindertheaters ihre Autobiografie „Biberacher Schützentheater – Märchen. Heimat. Tradition.“ vor. Im Foyer des Biberacher Museums lasen die vier ehemaligen Schützentheater-Schauspieler Gabi Miller, Andrea Moosmann, Martin Schäffer und Tom Talay vor rund 150 Besuchern aus Christa Graupners Erinnerungen vor.

Das Biberacher Museum und dessen Leiter Frank Brunecker sorgten für den passenden Rahmen für die Buchvorstellung. Das Buch, das zu Monatsbeginn in der Biberacher Verlagsdruckerei erschienen ist, wurde an diesem Abend offiziell an seine Autorin übergeben.

Was auf 236 Buchseiten erzählt werde, könne logischerweise nur ein Bruchteil dessen sein, was Christa Graupner während ihres 56-jährigen Engagements für das Schützentheater erlebt und geleistet habe, so Manfred Weckerle, Geschäftsführer der Biberacher Verlagsdruckerei. Mit der Veröffentlichung ihrer Autobiografie „Biberacher Schützentheater – Märchen. Heimat. Tradition.“ spielt Graupner mit offenen Karten. Denn wer sich ihre Autobiografie zu Gemüte führt, erhält tiefe, sehr persönliche Einblicke in Graupners Leben und ihre Arbeit als langjährige Leiterin des Biberacher Schützentheaters.

„Es kam der Tag, an dem mein ganzes Kinderparadies in Schutt und Asche zerfiel“, erinnerte sich Christa Graupner am Dienstagabend: „Der 12. April 1945.“ Es war der Tag, an dem Bomben auf Biberach fielen und für Tod und Zerstörung sorgten. Auch das Haus ihrer Familie wurde zerstört, und ohne ihre Spielsachen habe sie zunächst wenig mit sich anzufangen gewusst, erzählte Christa Graupner. Den 12. April begehe sie seither als ihren zweiten Geburtstag, hatte Christa Graupner vor einigen Jahren in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt.

Der Weg führte sie unmittelbar nach dem Krieg zum Biberacher Schützentheater – diesem blieb sie bis 2001 verbunden. In der ersten Aufführung nach Kriegsende spielte Christa Graupner 1946 beim Schützentheater das „Peterchen“ im Märchen „Peterchens Mondfahrt“.

Höhepunkte und Rückschläge

In ihrer Autobiografie schreibt Christa Graupner über die Arbeit vor und hinter der Bühne, über Freundschaften, die sich entwickelten, über die Höhepunkte ihrer Karriere ebenso wie über heftige Rückschläge und herbe Enttäuschungen, die sie einstecken musste – über alles, was zu einem Leben mit und im Theater dazugehört. Durch ihre Tätigkeit für die Biberacher Institution Schützentheater ist Christa Graupners Buch aber auch ein Stück Stadtgeschichte, das sie in ihren Worten erzählt. Zuviel Inhalt soll an dieser Stelle jedoch nicht verraten werden, denn für viele Ehemalige, die unter Christa Graupners Leitung beim Schützentheater mitgespielt haben, dürfte das Buch eine Fundgrube mit „Aha“-Erlebnissen sein – vielleicht auch in ideales Schützengeschenk.

In ihren eigenen Worten ließ Christa Graupner am Dienstag zunächst die Vergangenheit wieder aufleben. Vier ehemalige Schützentheater-Darsteller gaben ihr dabei weitere Unterstützung: Gabi Miller, Andrea Moosmann, Martin Schäffer und Tom Talay lasen Kapitel aus der Autobiografie vor. Vor Beginn der Lesung scherzten sie, dass sie nun zu Christa Graupner würden, um die ausgewählten Texte vorzutragen.

Die Autobiografie „Biberacher Schützentheater – Märchen. Heimat. Tradition.“ ist eine Schatzkiste, die Christa Graupner mit kostbaren, sehr persönlichen Erinnerungen gefüllt hat. Den Besuchern im Museum bereitete Christa Graupner zusammen mit ihren vier früheren Schauspielern einen rundum gelungenen und interessanten Abend, der Lust auf die Lektüre des Buchs machte.