Erfrischendes Kabarett mit Michl Müller

Einen tollen Abend mit spitzbübischem Charme und Humor hat der fränkische Kabarettist Michl Müller am Freitagabend in der Stadthalle Biberach geboten. Von der ersten Minute an hatte der fränkische Wirbelwind aus Bad Kissingen das Publikum auf seiner Seite. Mit seinem dreistündigen Programm „Müller… nicht Shakespeare“, regte er das Publikum nicht nur zum Lachen und johlen an, sondern auch zum Nachdenken.

Im für ihn typischen „Dreggsack T-Shirt“ stürmte der Entertainer auf die Bühne der mit rund 600 Besuchern besetzten Stadthalle. Bei dem launigen Abend ging es um die immer währende Suche nach Liebe, Glück und Unsterblichkeit. Niemand aus Politik und Gesellschaft war vor dem respektlosen Mundwerk des Kabarettisten bei seiner Reise durch den alltäglichen Wahnsinn sicher.

Winfried Kretschmann, den er die Silberbürste aus Sigmaringen titulierte, nahm er sich genauso vor wie Markus Söder, Horst Seehofer und Andrea Nahles. „Die SPD habe inzwischen weniger Prozent wie der Eierlikör“, spottete Müller. Volker Bouffier nannte er den Kammerdiener von Angela Merkel. Beide würden ihn an Miss Sophie und James bei „Dinner for one“ erinnern. Beim Namen der neuen CDU-Vorsitzenden AKK denke er zuerst an ein Schnellfeuergewehr. Auch Helene Fischer bekam ihr Fett von dem auf der Bühne ruhelos umher eilenden und gestikulierenden Michl Müller ab. Die Gestik von Helene bei ihren Liedern sei von der Sicherheitsunterweisung im Flugzeug abgeschaut.

Zwischendurch führte er mehrere Male einen Dialog mit dem auf einem Sockel stehenden sprechenden Totenkopf von Shakespeare. In einem schlüssigen Showkonzept brachte er auch einige seiner bekannten Lieder geschickt unter. Auch das Lied zum Programm „Müller… nicht Shakespeare“ war mit einigen Zitaten zu hören. So griff er viele aktuelle Themen aus dem Leben auf und nahm sie scharfsinnig aufs Korn. Auch Shakespears Romeo und Julia, das größte Liebespaar aller Zeiten, dessen Liebe bis zum Selbstmord nur fünf Tage dauerte. Heute sei das größte Liebespaar Helene Fischer und Florian Silbereisen.

Auf die Bühne holte Michl Müller niemand und kam auch wegen schlechten Erfahrungen nicht ins Publikum. Aber der in der ersten Reihe sitzende Besucher Marius aus Warthausen, der einmal vorlaut war, musste bei einigen Pointen den Abend durch, bei viel Gelächter herhalten.

Am Ende seines frenetisch gefeierten Auftrittes gab Müller als Zugabe noch ein Medley mit vielen seiner bekanntesten Lieder. Angefangen mit „Wenn es Nacht wird am Kilimandscharo“, „Vollwärmeschutz der Liebe“, „Fleischereiverkäuferin“ und viele andere. Noch lange stand Müller nach dem Konzert für ein Schwätzchen und ein Bild mit seinen Fans zur Verfügung.

Ein Ehepaar, das extra aus Nagold kam, lobte schmunzelnd: „Es war toll. Wer heut nicht gelacht hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Gut gebrüllt Müller“.