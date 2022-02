Erfolgreiches Wochenende für Hattenburgs Teams

Die Verbandsliga-Teams des KSC Hattenburg blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Die Herren erkämpften sich ein Remis in Bad Wurzach, während die Frauen ihr Heimspiel mit höchstmöglicher Punktzahl gewannen.

Verbandsliga Württemberg Männer: TSG Bad Wurzach – KSC Hattenburg 4:4 (3511:3485). Im hochklassigen Nachholspiel bei der TSG musste der KSC Hattenburg erstmals in dieser Saison einen Punkt abgeben. Dabei stellte jedoch Matthias Moser sein Ausnahmekönnen erneut unter Beweise und setzte mit 660 Kegeln die Bestmarke an diesem Tag. Zudem sicherte sich Moser den Auswärtsrekord in der Verbandsliga und den Bahnrekord. Daniel Bechter erreichte mit einer persönlichen Bestleistung erstmals die 600er-Marke und steuerte mit insgesamt 602 (1) Kegel seinen Teil zum Erfolg bei. Mit ihm zusammen konnte auch Tobias Saiger 583 (1) Kegel die ersten Mannschaftspunkte für die Hattenburger verbuchen. In der Mittelpaarung sowie in der Schlusspaarung gab es mit Roland Chioditti, 575 (1) Kegel, Raphael Dolderer, 527 (0) Kegel, André Weitzmann, 538 (0) Kegel, und Matthias Moser, 660 (1) Kegel, eine Punkteteilung. Mit vier Mannschaftspunkten, aber dem schlechteren Gesamtergebnis kam es am Ende zum verdienten Unentschieden.

Verbandsliga Württemberg Frauen: KSC Hattenburg – FV Burgberg 8:0 (3134:2960). Mit einem souveränen 8:0 haben sich die Frauen des KSC am Wochenende den zweiten Sieg in Folge erspielt. Dabei konnten trotz schlechterem Gesamtergebnis mit etwas taktischer Raffinesse sowohl Sara Moser, 543 (1) Kegel, als auch Vivien Fackler, 459 (1) Kegel, durch mehr gewonnene Sätze beide Mannschaftspunkte für die Hattenburgerinnen erspielen. Nicole Miller, 542 (1) Kegel, und Vera Arnold, 515 (1) Kegel, gewannen ihre Duelle in der Mittelpaarung dagegen deutlich. Auch in der Schlusspaarung war für die Gäste nichts zu holen, da auch Tanja Keller, 541 (1) Kegel, und Verena Weitzmann, 534 (1), ihre Duelle für sich entschieden.