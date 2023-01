Erfolgreiches Jahr trotz Lieferengpässen

Bei der Weihnachtsfeier hat das Biberacher Familienunternehmen Prestle sechs langjähirge Mitarbeiter geehrt. Neben Urkunden der Handwerkskammer Ulm erhielten sie eine Goldmünze. Michael Beck ist seit 35 Jahren dort tätig, Alexander Huber 20 Jahre. Für jeweils zehnjährige Betriebszugehörigkeit wurden Simone Denz, Christa Klug, Stefanie Göppel und Janosz Szczek ausgezeichnet.

„Sehr zufrieden“ blickt Prestle nach eigenen Angaben auf das Geschäftsjahr 2022 zurück. Das Umsatzvolumen des Unternehmens in der fünften Generation habe im vergangenen Jahr rund 20 Millionen Euro betragen. Vor allem im Privatkundenbereich in der Badmanufaktur und beim Heizungstausch seien frühere Umsätze weit übertroffen worden. „Die Kombination der hohen Förderungen für unter anderem Wärmepumpenanlagen und der steigenden Preise für fossile Brennstoffe haben die Investitionsbereitschaft unserer Privatkunden beispielsweise für eine neue Heizungsanlage erhöht“, sagt Geschäftsführer Benjamin Prestle. Aufgrund von Lieferengpässen speziell bei Wärmepumpen mussten die Einbautermine vieler 2022 verkauften Anlagen ins Jahr 2023 verschoben werden. Lieferzeiten von mehreren Monaten seien hier keine Seltenheit mehr.

Bei der Kälte- und Klimatechnik – einem weiteren Segment neben Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik, Gebäudehülle Dach und Wand und Komplettbadsanierung – berichtet Prestle von einem enormen Bedarf an klimafreundlichen Kühlanlagen, weg von Kältemitteln wie Fluorkohlenwasserstoffen hin zu natürlichen wie Propan und Isobutan. Um personell gerüstet zu sein, bildet Prestle jährlich Mechatroniker für Kältetechnik aus. Im September 2022 fingen acht neue Auszubildende in fünf Ausbildungsberufen an. In Summe beschäftigt die Firma aktuell 32 Auszubildende. Darunter befinden sich drei „Azudenten“ nach dem Biberacher Modell: Die Karl-Arnold-Schule, die Hochschule Biberach sowie die Firma Prestle bieten eine duale Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik mit verzahntem Bachelor-Studium im Energie-Ingenieurwesen mit Vertiefung technische Gebäudeausrüstung an.

Seit mehr als fünf Jahren agiert die Prestle Ingenieure GmbH mit mittlerweile sieben Mitarbeitern, darunter vier Ingenieuren. Das Ingenieurbüro erstellt Planungsleistungen für die technische Gebäudeausrüstung und die Gebäudehülle. „Durch die steigenden Energiekosten und auch dem bestehenden Gedanken an ein mögliches Gasembargo interessieren sich immer mehr Industrie- und Gewerbekunden für unsere ganzheitlichen Energiekonzepte“, sagt Benjamin Prestle. Auch neue Gesetze treiben die Nachfrage.