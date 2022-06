Erfolgreicher Vierpack-Lesetag animiert zur Auseinandersetzung mit Literatur

Die vier Isar-Autorinnen Nina Müller, Meike Haas, Anja Janotta und Margit Ruile kamen im Rahmen des Projekts Neustart Kultur des Deutschen Literaturfonds zu einem besonderen Lesetag im „Viererpack“ nach Biberach.

Die gebürtige Biberacherin Meike Haas stellte in der Stadtbücherei den Kindern der ersten und zweiten Klasse der Braithschule sowie zwei dritten Klassen der Sophie-la-Roche-Grundschule das Buch „Der intergalaktische Weltraumzoo“ vor. Nina Müller musste leider kurzfristig absagen, aber Meike Haas ist dankenswerter Weise eingesprungen und konnte die Schülerinnen und Schüler mit ihrer fantastischen Lesung begeistern.

In der Mediothek der Gymnasien las Margit Ruile aus ihrem Thriller „Der Zwillingscode“. Die Schülerinnen und Schüler folgten der Lesung gebannt, die mit Videos und Bildern unterlegt zur Diskussion über das Thema Digitalisierung anregte.

Zeitgleich fand im Heinz H. Engler-Forum (HHEF) eine Lesung mit Anja Janotta statt. Die Buchreihe „Die Isar-Detektive“ behandelt politische Themen und wird vom Bayrischen Landtag unterstützt. So erfuhren die Schülerinnen und Schüler der Mali-Gemeinschaftsschule unter anderem, was eine Petition ist. Die erste Band der Reihe ist in der Schulbücherei im HHEF auch als Klassensatz zur Ausleihe für Lehrkräfte vorhanden.

Mit diesem Lesetag kamen zahlreiche Kinder unterschiedlicher Altersgruppen und unterschiedlicher Bildungsniveaustufen in den Genuss einer Autorenlesung, die in den letzten zwei Jahren leider nicht immer stattfinden konnten.