Erfolgreicher Test

Nach langen Wochen des Trainings hat sich die neu zusammengesetzte Frauenmannschaft der TG Biberach auf den Weg nach Saarbrücken gemacht, um bei einem stark besetzten Vorbereitungsturnier die Spielfähigkeit der Mannschaft zu testen.

Die Art und Weise, wie die Mannschaft diese Testspiele gestaltete, lässt aufhorchen. Gleich im ersten Spiel gegen den gastgebenden Oberligisten aus Saarbrücken legten die TG-Frauen stark los und gingen mit 12:3 in Führung. Im Laufe des Satzes holte Saarbrücken zwar Punkt um Punkt auf, aber letztlich wurde der Satz mit 25:17 gewonnen. Ähnlich verlief der zweite Satz, der ging mit 25:20 an die TG-Frauen. Im Vorjahr hatte die TG noch beide Spiele gegen den Gastgeber verloren. Saarbrücken zeigte sich jedoch dieses Jahr sichtlich von der Art und Weise, wie die TG aufspielte, beeindruckt. So konnten die Biberacherinnen das Spiel verdient für sich entscheiden.

Im zweiten Spiel gegen den Regionalligisten aus Steinwand zeigte die TG ein beeindruckendes Verteidigungsspiel. Variantenreich im Angriff und schier unüberwindbar in der Block-Feldverteidigung ging Satz eins mit 25:9 deutlich an Biberach. Satz zwei war sehr ausgeglichen, die TG wechselte viel und so wurde der Spielrhythmus gestört. Doch auch die neuen Spielerinnen auf dem Feld zeigten, dass mit ihnen zu rechnen ist. Mit sehenswerten Kombinationen und gutem Aufschlagspiel ging auch Satz zwei mit 25:22 an die TG.

Im dritten Spiel ging es gegen den Oberligisten aus Freissen ans Netz. Mit leidenschaftlichem Volleyball behielt die TG in beiden Sätzen klar die Oberhand. Zum Abschluss traf die Mannschaft von Trainer Stefan Hecht auf den ASV Landau. Landau zeigte eine starke Leistung. Immer wieder scheiterten die Biberacherinnen am Block der großgewachsenen Landauerinnen. Die Satzergebnisse (25:21, 22:25, 15:11) zeigen deutlich, wie eng sich die Partie gestaltete.

Als Gruppenerster direkt fürs Halbfinale qualifiziert, hieß der Gegner für die TG Biberach erneut Landau. Wie am Vorabend war es ein enges Match mit vielen sehenswerten Aktionen. Mit knappen Satzergebnissen, aber dem besseren Ende für sich, schaffte die TG mit 2:1-Sätzen den Finaleinzug.

TG zeigt größeren Willen

In diesem Endspiel wartete dann wieder der Gastgeber aus Saarbrücken. Deutlich aktiver startete das Heimteam mit einem 9:1-Lauf in die Partie. Beide Auszeiten verbraucht, schwor Hecht sein Team auf den Satz ein. Die Ansprache kam bei den Spielerrinnen an. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem kein Ball auf den Boden wollte. Mit 29:27 holte sich Saarbrücken den ersten Satz. Durchgang zwei ging mit 28:26 erneut nach hartem Kampf und mit etwas Glück an die Gäste. Der Tie-Break musste entscheiden. Auch in diesem ging es sehr ausgeglichen zu. Schlussendlich entwickelte Biberach den größeren Willen und holte sich mit 18:16 im Entscheidungssatz den Turniersieg.

„Die Mannschaft hat enorm gekämpft, sich aus vielen Situationen spielerisch herausgearbeitet“, sagte Trainer Stefan Hecht. Der Coach war beeindruckt von der Leistung seines Teams in dieser frühen Phase der Saison. „Ich bin stolz auf die Mädels, wir konnten alle Spielerinnen einsetzen, ohne dass ein deutlicher Leistungsabfall erkennbar war. Daran erkennt man, wie geschlossen wir aufgetreten sind.“