Erfolgreicher Jahresauftakt für Biberacher Leichtathleten

Die Leichtathleten der TG Biberach haben in den ersten Wettkämpfen des Jahres mit sehr guten Leistungen überzeugt.

Nach ihrer Qualifikation für die Württembergischen Hallenmeisterschaften startete Maybrit Kreye in der Altersklasse der Jugend U16 in Ulm. Sowohl über die 60 Meter flach, als auch im Hürdenlauf stellte Brine ihre persönlichen Bestleistungen ein. Mit einer Leistung von sehr guten 8,52 Sekunden im Vorlauf verfehlte sie leider den Einzug in das 60-Meter-Finale. Anders beim 60-Meter-Hürdenlauf. Hier qualifizierte sie sich in 10,18 Sekunden im Vorlauf für den Endlauf und steigerte ihre persönliche Bestleistung im Finale nochmals auf 10,11 Sekunden. Bei ihrem Start im Hochsprung blieb Brine mit 1,40 m unter ihren Möglichkeiten.

Nach jahrelanger Wettkampfpause und Elternzeit startete Martina Christ erstmals wieder in einem Kugelstoß-Wettbewerb. Sie nutzte den Werfertag des TSV Altshausen zum Wiedereinstieg in das Wettkampfgeschehen. Mit ihrer Leistung von 9,18 Meter erreichte sie damit den fünften Rang der Frauen-Altersklasse. Begleitet wurde Martina durch ihre Trainingskollegin Anna Ehrhart, die in drei Disziplinen startete und sowohl im Kugelstoßen mit 9,83 m, Diskus-Wurf mit 17,24 m als auch im Speerwurf mit 21,31 m jeweils den vierten Rang (Altersklasse wU18) erreichte. Ihre Leistungen im Kugelstoßen und Diskuswurf bedeuteten jeweils persönliche Bestleistungen.

Zur Landesoffenen Bahneröffnung in Stuttgart reisten die Biberacher Leichtathleten mit einer großen Delegation an. Insgesamt zwölf Athleten vertraten die TG Biberach in der Landeshauptstadt. Nachdem vor ein paar Jahren die Leichtathletik-Wettbewerbe bis zur Altersklasse der Neunjährigen (U10) ausschließlich auf Mannschaftswettbewerbe (sogenannte Kinderleichtathletik) umgestellt wurden, nutzten Laureen Kuhn, Anna Milotzke und Alexander Lehmann den Wettkampf für ihren ersten Vergleich im Einzelwettbewerb. Laureen erreichte bei ihrem Debüt im 800-m-Lauf in 3:24,16 direkt den ersten Platz ihrer Altersklasse. Anna wurde in 3:40,91 Dritte. Im 50-Meter-Lauf konnte Laureen in 9,14 sec. den vierten Rang und Anna in 10,28 Sek. den achten Platz erreichen. Alexander gewann in seiner Altersklasse den Schlagball-Wettbewerb mit sehr guten 29,50 Meter und sprintete über 50 m in 9,17 Sekunden auf Rang fünf.

Mit einer Vielzahl an persönlichen Bestleistungen glänzten die Athletinnen der Altersklasse W11. Im 50-Meter-Lauf gingen alle vier Mädchen der Biberacher an den Start. Maja Weber erreichte in 8,32 Sekunden knapp vor Lina Kratz (8,34 Sekunden) den zweiten Platz. Johanna Streißle folgte auf Rang fünf (8,52 Sekunden) und Valentina Bleichner auf Rang zehn (9,43 Sekunden).

Im 800-Meter-Lauf zeigte Lina ihre Stärke. Sie ließ die Konkurrenz in 2:54,26 weit hinter sich. Auch ihre Vereinskolleginnen Johanna (3:01,16/Rang drei), Maja (3:06,80/Rang fünf) und Valentina (3:36,76/Rang zehn) erreichten in Stuttgart ihre persönlichen Bestleistungen. Johanna trat zusätzlich zum Lauf auch noch im Schlagball-Wurf an. Hier warf sie in den Versuchen vier, fünf und sechs jeweils den Ball auf 16,50 Meter (Platz zwei).

Theo Kremsler (M11) startete über 800 Meter in 3:14,82 Minuten (4.) und im Schlagball (29,50 Meter/6.) in seinem ersten Wettkampfjahr.

Die bereits wettkampferfahrene Lennja Streißle (W12) triumphierte über 75 Meter in 11,47 Sekunden (12.) und im Weitsprung mit 4,04 Meter (6.) über zwei persönliche Bestleistungen. Lennja zeigte im Weitsprung-Wettbewerb konstante Sprünge und verfehlte um zwei Zentimeter den vierten Platz. Ihre auf Rang vier und fünf platzierten Konkurrentinnen waren in den weiteren Sprüngen deutlich schwächer als Lennja.

Einem großen Starterfeld musste sich Aliena Bayer entgegenstellen. In der Altersklasse W13 landete Aliena sowohl im 75 -Meter-Lauf (11,57 Sek.) als auch im Weitsprung (3,56 m) auf Rang 16.

Ebenfalls sein Wettkampf-Debüt hatte Simon Kuhn (M12). Bereits im ersten Versuch im Weitsprung sprang Simon mit 4,11 Meter auf das Podest (Rang drei). Im 75-Meter-Lauf sprintete er in 12,07 Sekunden (9.) und zeigte auch damit einen guten Einstieg in das Wettkampfgeschehen. Die 800 Meter lief er in 2:45,17 (4.).

Die guten Leistungen der TG-Athleten rundete Anna Ehrhart im Kugelstoßen der Altersklasse wU18 ab. Mit einem Stoß über 9,21 Meter ließ auch sie ihre Konkurrenz hinter sich und gewann.