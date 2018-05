Erfolgreicher Ableger der Stadtbücherei

Die Mediothek der beiden städtischen Gymnasien feiert dieser Tage ihr zehnjähriges Bestehen. Die Schulbibliothek, die zum Start des Ganztagsunterrichts zwischen Pestalozzi- (PG) und Wieland-Gymnasium (WG) als nichtöffentliche Zweigstelle der Stadtbücherei eingerichtet worden war, könne auf ein erfolgreiches Jahrzehnt zurückblicken, so Bibliotheksleiter Frank Raumel.

Dafür sind die mehr als 170 000 Ausleihen nur ein kleiner Indikator. Wichtiger noch sind die 44,5 Öffnungsstunden jede Woche, in denen die Medienangebote vor Ort zum Lernen allein oder in der Gruppe genutzt werden können. Rund 600 000 Besuche zählte die Mediothek in den zehn Jahren ihres Bestehens. Und auch die Schulungen der Medien- und Informationskompetenz, die es regelmäßig ab der fünften Klasse gibt, haben eine große Bedeutung für die erfolgreiche Integration der Bücherei in den Schulbetrieb. Der Dank des Bibliotheksleiters galt denn auch den Rektoren Sabine Imlau (PG) und Ralph Lange (WG) sowie den Kontaktlehrern Markus Geiger und Volker Arnold.

Eröffnet wurde die Mediothek im Mai 2008. Sie gilt seitdem als Vorzeigeprojekt für eine effiziente und effektive bibliothekspädagogische Arbeit, weshalb die Leiterin der Mediothek, Bibliothekarin Gabriele Jennen, häufig als Referentin geladen wird. Der Umbau zweier Klassenzimmer und die Erweiterung um angegliederte Lernbereiche wurde damals durch das Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“ (IZBB) der Bundesregierung gefördert.

20 000 Medien vorrätig

Die Mediothek bietet Schülern und Lehrern ein ansprechendes Umfeld zum Lernen, Lesen, Entspannen und als Treffpunkt mit Freunden. Auf rund 300 Quadratmeter Fläche stehen mehr als 20 000 Medien aller Art zur kostenfreien Nutzung bereit: Sachbücher, Lernhilfen, aktuelle Zeitschriften, Nachschlagewerke und Schulbücher für die Hausaufgaben.

Aber auch erzählende Literatur, Comics, Audiobooks und Literaturverfilmungen können genutzt und ausgeliehen werden. Zwei große Lernbereiche mit mehr als 60 PC-Arbeitsplätzen, kostenfreiem Internetzugang und Zugriff auf verschiedene Datenbanken bieten ideale Voraussetzungen für Schüler und Lehrer zum individuellen und gemeinsamen Lernen und Arbeiten.