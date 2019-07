Erfolgreiche Zertifizierung zum Endoprothetikzentrum

Die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie im Biberacher Sana-Klinikum bietet eine hochwertige und leitliniengerechte endoprothetische Versorgung sowie langjährige Erfahrung im Bereich des künstlichen Gelenkersatzes. Aufgrund dieser Expertise wurde die Klinik jüngst von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC) zum Endoprothetikzentrum zertifiziert.

Die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie unter chefärztlicher Leitung von Prof. Götz Röderer bietet hier einen ganzheitlichen Behandlungsansatz und sichert die Versorgung der gesamten Bandbreite muskuloskelettaler Erkrankungen und Verletzungsfolgen. Ärztlich geleitet wird der Fachbereich Orthopädie mit Endoprothetik von Dr. Manfred Herr, der als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie für Allgemeine Chirurgie über Zusatzbezeichnungen in der Sportmedizin, der Speziellen Orthopädischen Chirurgie und der Speziellen Unfallchirurgie verfügt. Zuletzt wurde Herr außerdem als Schulter-Ellenbogenchirurg von der Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie sowie im Bereich der Knorpelzelltherapie zertifiziert und verfügt darüber hinaus über umfangreiche Kenntnisse in der manuellen Medizin/Chirotherapie sowie im Bereich der Akupunktur. Mit diesem Erfahrungshintergrund hat Dr. Herr den Zertifizierungsprozess zum EPZ begonnen und gemeinsam mit Sektionsleiter Peter Schneider in den vergangenen Monaten vorangetrieben.

Für eine Zertifizierung werden hohe Anforderungen an die Struktur- und Prozessqualität der Klinik gestellt, sodass ein Höchstmaß an Sicherheit für die Patienten gewährleistet werden kann. Im Jahr 2018 wurden in Biberach sowie inLaupheim rund 650 endoprothetische Operationen an Hüfte und Knie durchgeführt. Während des Zertifizierungsaudits wurden alle Prozesse, vom Beratungsgespräch über die Patientenaufnahme bis zur Operation und der Nachsorge, von unabhängigen Experten auf den Prüfstand gestellt. „Unser Ziel ist es, Schmerzfreiheit und Beweglichkeit bestmöglich zu gewährleisten und die Lebensqualität unserer Patienten nachhaltig zu verbessern“, so Dr. Herr. „Dafür wird jeder Patient unter Einhaltung strengster Qualitätskriterien individuell behandelt. Voraussetzung dafür ist eine genaue Diagnose der Ursache. Ein Kunstgelenk ist dabei stets der letzte Behandlungsschritt, nachdem alle konservativen, gelenkerhaltenden Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Die Mehrzahl unserer operierten Patienten kann nach einer Genesungsphase wieder schmerzfrei gehen. Wir freuen uns sehr, dass wir für diese hohe Behandlungsqualität nun die Auszeichnung zum EPZ erhalten haben.“