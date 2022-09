Erfolgreiche Teilnehmer aus dem Landkreis

Bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Cow Showing in der Versteigerungshalle in Bad Waldsee sind Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Biberach überaus erfolgreich gewesen. Die Veranstaltung verzeichnete eine Rekordbeteiligung von 122 Teilnehmern, was die Bedeutung der Nachwuchsarbeit bei der Rinderunion Baden-Württemberg unterstreicht.

Die international renommierte Preisrichterin Christina Rüben (Eschweiler) bewertete die Wettbewerbe. Beim Cow Showing stellt der Jungzüchter sein Rind im Schauring vor. Vorführhaltung, Blickkontakt zum Preisgericht und die Umsetzung der Preisrichteranweisungen werden beurteilt. Gerade bei den jüngsten Teilnehmern hatten die Eltern zusätzlich zur Hofarbeit viel Aufwand bei der Schauvorbereitung der Tiere.

Sehr stark und erfolgreich vertreten waren Teilnehmer aus dem Landkreis Biberach. So erzielten Jule Utz (Mettenberg), Sandra Schmaus (Rot an der Rot), Elias Albinger (Winterreute), Rafael Denzel (Eberhardzell), Christine Hörmann (Unteropfingen), Sarah Rau (Winterreute) in stark besetzten Klassen eine 1-a-Platzierung. In der ersten Champion Entscheidung der Minis ging es bei den Kinder bis neun Jahren spannend zu. Im Finale gingen beide Titel in den Landkreis Biberach: Elias Albinger siegte bei seiner fünften Teilnahme und freut sich über den Titel Mini-Champion im Cow Showing, Leonhard Denzel (Eberhardzell) sicherte sich durch eine starke Vorführleistung die Auszeichnung als Reserve-Champion bei den Minis.

Ebenfalls fand eine Prämierung der schönsten Stalltafeln statt. 45 Teilnehmer waren im Wettbewerb, sechs wurden ausgezeichnet. Vier Preise gingen an Jungzüchter aus Biberach: Hannes Butscher (Oberessendorf), Fabian Härle (Bad Schussenried), Franziska Schmaus (Haslach) und Jule Utz (Mettenberg).

Weitere Teilnehmer aus dem Landkreis Biberach waren Micha und Rosalie Albinger (Winterreute), Hannes Butscher (Oberessendorf), Lena und Julian Denzel (Eberhardzell), Andre und Niklas Mayer (Eberhardzell), Fabian, Felix und Sandra Härle (Bad Schussenried), Carolin und Franziska Schmaus (Haslach), Teresa Hörmann (Unteropfingen) und Janik Utz (Mettenberg).

Weitere Bilder der Schau gibt es auf der Internetseite www.rind-bw.de