Erfolgreich in Triathlon-Liga

Die beiden Mitglieder der TG Biberach Patrick Betz-Mors und Mona Fakler gingen mit dem Pusch-Data-Team für das AST Süßen in der ALB-GOLD-Triathlonliga erfolgreich an den Start. Patrick Betz-Mors startete in der Landesliga-Nord und Mona Fakler in der Frauenliga. Beim ersten Rennen in Waiblingen am 15. Mai im Format Swim and Run (500 m Schwimmen, 2400 m Laufen) + Bike and Run (20 km Rad, 2700 m Laufen) erzielte Patrick Betz-Mors einen phänomenalen 18. Platz in seinem Liga-Debut. In der Teamwertung erreichte das Pusch-Data-Team aufgrund einer Disqualifikation leider nur den 14. Platz. Am 22. Mai in Neckarsulm (Einzelsprint: 700 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) landete Patrick Betz-Mors auf dem 23. Platz und im Team auf Platz 7. Mona Fakler, die bereits 2018 für den SSV Ulm 1846 e.V. in der Liga an den Start ging, erzielte bei den Frauen Platz 27 und mit dem Süßener Team den 10. Platz.

Weiter ging es in der Rennserie am 26. Juni mit einem Teamsprint in Erbach (800 m Schwimmen, 24 km Rad, 5 km Laufen), bei dem die Männer ohne eine Beteiligung von Patrick Betz-Mors Platz 17 und die Damen erneut Platz 10 erreichten. Patrick Betz-Mors startete in Erbach auf der olympischen Distanz und erreichte hier einen starken 2. Platz in der Gesamtwertung. Am 9. Juli fand für die Männer das Finale in Schluchsee auf der olympischen Distanz (1500 m Schwimmen, 36 km Rad, 10 km Laufen) statt, auf der sie mit einem 20. Platz von Patrick Betz-Mors den 7. Platz in der Gesamtwertung erreichten. Die Frauen waren hier mit Platz 6 sehr erfolgreich – Mona Fakler überquerte als 26. die Ziellinie. Die Damen konnten ihre Erfolgsserie beim Finale in Heidelberg am 17. Juli (Team-Langsprint: 1300 m Schwimmen, 19,5 km Radfahren, 6 km Laufen) fortsetzen und einen starken 8. Platz erzielen. Das AST Süßen wurde in der 1. Landesliga zudem zum vierten Mal in Folge Landesmeister und belegt in der Triathlon-Bundesliga nach drei von insgesamt fünf Rennen aktuell einen starken 4. Platz.