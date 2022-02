Erfolgreich beim Heureka-Wettbewerb

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Schuljahr hatten wieder alle Schüler/innen der Klassen 8 des Profilfaches Naturwissenschaft und Technik am Wieland-Gymnasium am Heureka-Wettbewerb teilgenommen. Der Wettbewerb wird jährlich bundesweit von einem privaten Unternehmen mit wissenschaftlicher Beratung aus der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz durchgeführt. In diesem Schuljahr lautete das Oberthema „Mensch und Natur“. In einem Online-Quiz mussten die Teilnehmer 45 Fragen zu vielen unterschiedlichen Bereichen beantworten. Dabei war nicht nur Schulwissen, sondern auch Allgemeinbildung gefragt. Die ersten Plätze belegten Lina Bernlöhr (dritter Platz), Leo Kühn und Marc Wölfle (zweiter Platz). Einen hervorragenden ersten Platz erzielten Marius Rose und Jonas Pekari. Betreut wurden die Schüler von den Lehrkräften Stefanie Schneider, Thomas Mütz und Daniela Bernlöhr. Alle erfolgreichen Teilnehmer erhielten Urkunden und Preise. Die Übergabe der Zertifikate erfolgte durch Schulleiter Ralph Lange. Die Teilnehmergebühr wurde zur Hälfte vom Förderverein des Wieland-Gymnasiums übernommen.