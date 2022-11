Erfolge für Bruno-Frey-Musikschule in verschiedenen Wettbewerben

In den vergangenen Wochen sind Schülerinnen und Schüler der Biberacher Bruno-Frey-Musikschule sehr aktiv gewesen und haben in unterschiedlichen Wettbewerben sehr gute Ergebnisse erzielt.

Wie die Musikschule mitteilt, erreichte Theresa Monsees, Akkordeonschülerin von Ursula Glöggler-Sproll, beim Akkordeonlandesmusiktag in Filderstadt den ersten Platz in der Kategorie „Akkordeon konzertant“. Für ihr technisch anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm, mit Werken von Scarlatti, Kayser und Angélis erhielt sie nicht nur 46,7 von 50 Punkten, sondern auch den Titel „Landesmeisterin“ für das beste Ergebnis ihrer Altersgruppe.

Der 67. Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbands fand im großen Saal der Musikhochschule Stuttgart statt. Zu den gut 60 Pianisten zählten auch drei Schülerinnen und Schüler aus der Klasse von Anita Bender. Maximilian Chen in AG 2 und Alexander Hauptmann in AG 4 gewannen je einen zweiten Preis. Eva Hummler in AG 2 errang sogar einen ersten Preis und darf nun beim Preisträgerkonzert in Esslingen mitspielen.

Eva Hummler erzielte ebenfalls beim renommierten Bechsteinwettbewerb einen Erfolg. Sie trat mit einem neuen Programm an und gewann den zweiten Preis. Der Bechsteinwettbewerb für Klavier findet alle zwei Jahre in Berlin im Kulturstall von Schloss Britz statt. 66 ausgewählte Pianisten präsentierten ihr Programm einer hochkarätigen Jury aus vier renommierten Konzertpianisten.