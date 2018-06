Sylvia („Silli“) Herth hat sich nach insgesamt 15 Jahren am Stück als Handball-Trainerin bei der TG Biberach verabschiedet. Bei den Württembergliga-Frauen, die Herth in den vergangenen zwei Jahren betreute, übernimmt in der kommenden Saison Stefan Grenda den Job als Übungsleiter. SZ-Redakteur Felix Gaber hat sich mit der 54-Jährigen über die vergangene Saison und die Zukunft unterhalten.

Frau Herth, wie fühlt er sich an, der „Ruhestand“ als Handball-Vereinstrainerin?

Es fühlt sich gut an, nach mehr als 40 Jahren als Spielerin und Trainerin meine Freizeit jetzt spontaner verplanen zu können. Ich freue mich drauf, mich anderen Sachen widmen zu können, die mir auch sehr wichtig sind und zuletzt zu kurz gekommen sind. Zum Beispiel kann ich jetzt öfters meinen Sohn Benjamin (der 30-jährige Handball-Profi spielt derzeit beim Erstligisten SC DHfK Leipzig, Anm. d. Red.) und seine Familie besuchen und mir auch mal mehrere Spiele von ihm in einer Saison anschauen. Außerdem bleibe ich dem Handball ja weiter verbunden, wenn auch nicht als Vereinstrainerin, sondern als Trainerin in Irland und an der Dollinger-Realschule.

Wie schwer ist Ihnen der Abschied von den TG-Frauen gefallen?

Er war nicht einfach. Die Entscheidung aufzuhören ist um Weihnachten herum gefallen. Davor habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht. Es war einfach Zeit, dass mal frischer Wind reinkommt. Ich war zugegebenermaßen auch etwas ausgelaugt.

Ist ein Comeback als Vereinstrainerin völlig ausgeschlossen?

Darüber habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Ich werde definitiv ein Jahr Pause machen. Stand jetzt ist kein Comeback vorgesehen, die Zeit wird aber zeigen, was kommt. Mit der TG werde ich auf jeden Fall in Verbindung bleiben, meine Töchter Valentina und Ina spielen ja noch im Verein. Außerdem haben sich viele gute Freundschaften über die Jahre entwickelt. Ich bin schließlich ein Kind der TG.

Was hat es denn als Abschiedsgeschenk von den Spielerinnen gegeben?

Ich habe einen Fluggutschein bekommen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Meine Mädels wissen ja um meine Leidenschaft für Irland, besonders für Dublin. Das ist meine zweite Heimat. Dort wird der Flug auch zu 99,9 Prozent hingehen.

Das Ziel ist in der vergangenen Saison Rang eins bis drei gewesen. Stattdessen stand die TG nach fünf Spieltagen noch ohne Punkte auf dem letzten Tabellenplatz und beendete die Spielzeit als Zehnter. Sie haben sich sicher eine entspanntere Abschiedssaison gewünscht, oder?

Oh ja, auf jeden Fall. Die Saison ist nicht so verlaufen, wie wir uns es vorgestellt hatten. Es war sehr wichtig, dass wir uns nach der schweren Verletzung von Tatjana Schönefeldt nach dem Sieg gegen Nellingen II am sechsten Spieltag gefangen haben. Danach hatten wir eine gute Phase, haben ein paar Punkte geholt, bis im Februar noch die Ausfälle meiner Tochter Valentina und von Johanna Linse hinzukamen. Am Ende können wir froh sein, den Klassenerhalt geschafft zu haben.

Mit Tatjana Schönefeldt und Claudia Waibel haben nach der Saison zwei Führungsspielerinnen aufgehört. Zudem haben Maren Rieger und Yvonne Schneider den Verein verlassen. Was trauen sie dem Team nach dem personellen Umbruch mit dem neuen Trainer Stefan Grenda in der nächsten Spielzeit zu?

Ich traue der Mannschaft wie schon vor der vergangenen Saison Platz eins bis drei zu, trotz der Spielerinnen, die nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Das Potenzial hat die Mannschaft. Meine Tochter Valentina steigt in der Vorbereitung nach ihrer Verletzung wieder ein. Außerdem rücken sicher einige Spielerinnen aus der A-Jugend wie Jil Kummer auf. Das Gute ist auf jeden Fall, dass der neue Trainer Stefan Grenda auch die weibliche A-Jugend betreuen wird. Dort gibt es einige weitere talentierte Spielerinnen.

Zur Person

Sylvia („Silli“) Herth hat 1974 bei der TG Biberach begonnen, Handball zu spielen. 1981 wechselte sie zu den TSF Ludwigsfeld, mit dem Klub gelang ihr der Sprung bis in die Zweite Bundesliga. Nach einem Zwischenspiel beim TSB Ravensburg kehrte sie über Ludwigsfeld 1992 wieder zur TG zurück und stieg mit Biberach bis in die Oberliga auf. Zeitweise war sie auch Spielertrainerin. Silli Herth war aber nicht nur erfolgreich als Handballerin, sondern auch als Fußballerin – mit dem SV Eintracht Seekirch spielte sie ebenfalls in der Oberliga. 2001 beendete sie ihre aktive Handball-Karriere. Danach betreute die heute 54-Jährige bei der TG mehrere männliche und weibliche Jugendteams, Biberachs Männer (TG I und TG II) und bis zuletzt die Württembergliga-Frauen. Silli Herth ist verheiratet mit Karl-Heinz Herth, der immer noch Trainer bei der TG ist. Beide haben drei Kinder: Valentina, Ina und Benjamin. („Silli“)