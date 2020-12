Er festigte die Freundschaft zwischen Biberach und Guernsey

Der Verein „Städte Partner Biberach“ und dessen Freundeskreis Guernsey trauern um das langjährige und verdiente Mitglied Pfarrer i. R. Eberhard Göhner. Er ist vor einigen Tagen im Alter von 88 Jahren verstorben. Eberhard Göhner engagierte sich im Tendring Ausschuss, und danach im Freundeskreis Guernsey, den er einige Jahre leitete.

Nachdem im Juli 1997 die erste Gruppe der ehemaligen Deportierten aus Guernsey und Angehörige auf Einladung der Stadt nach Biberach kamen, folgte eine Einladung des Guernsey Council of Churches zur Woche der Versöhnung auf die Kanalinsel. Eberhard Göhner und seine Frau Ursel nahmen zusammen mit einer kleinen Gruppe an dieser besonderen Begegnung teil.

Bis 2010 Vorsitzender des Freundeskreises

Als Folge dieser beiden Ereignisse wurde aus dem Vorbereitungsteam ein fester Biberacher Freundeskreis Guernsey, der im Juni 2002 dem Partnerschaftsverein angegliedert wurde. Eberhard Göhner übernahm zusammen mit Peter Haug den Vorsitz des Freundeskreises, den er bis März 2010 innehatte.

Die Verbindung zu den Kirchen in Guernsey brachte ihm viele Begegnungen und Freundschaften. Besonders in Erinnerung ist die Predigt, die er beim ökumenischen Gottesdienst am Liberation Day 2003 in der Town Church von St. Peter Port halten durfte. Er brachte dabei in Erinnerung, wie er als 13-Jähriger den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung erlebt hatte. Der Predigt vorangestellt war das Paulus-Zitat: „Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält.“ Immer wieder wies er darauf hin, dass Versöhnung ohne Erinnerung und gegenseitiges, persönliches Kennenlernen nicht möglich ist. Die Predigt und die Rede des damaligen Oberbürgermeisters Thomas Fettback haben dazu beigetragen, dass die Freundschaft zwischen Guernsey und Biberach gefestigt wurde.

Besuche an Gräbern von Internierten

Bei allen späteren Begegnungen hier in Biberach fanden Gottesdienste und Gräberbesuche auf dem evangelischen Friedhof statt, wo im Lager Lindele verstorbene Internierte begraben sind.

Auch in Guernsey wurde die Nachricht von Eberhard Göhners Tod mit großer Anteilnahme aufgenommen. Seine Verdienste werden auch dort in der Presse gewürdigt. Die Mitglieder des Freundeskreis Guernsey im Verein „Städte Partner Biberach“ sind ihm sehr dankbar und werden sich gerne an ihn erinnern.