Er bringt internationale Erfahrung nach Biberach

Marco Angermeier hat internationale Bauprojekte geleitet, nun hat er zum Wintersemester die Professur Projektsteuerung und Projektmanagement Bau an der Fakultät für Bauingenieurwesen und Projektmanagement der Hochschule Biberach (HBC) übernommen. Er sagt: „Sichtweisen ändern sich, wenn man sieht, wie in anderen Ländern gebaut und gelebt wird.“

Marco Angermeier, Jahrgang 1975, hat an der Technischen Universität Darmstadt Bauingenieurwesen studiert und ist von dort in alle Welt gezogen: Zunächst war er in Luxemburg tätig, später in zahlreichen afrikanischen Ländern, insbesondere in Südafrika, aber auch in Kenia, Äthiopien, Ruanda, Mosambik und Nigeria. Für verschiedene Unternehmen hat er internationale Bauprojekte geleitet, etwa für den Flughafen in Johannesburg, der im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft 2010 entstand. Als Projektleiter war er für den Bau des Zentralterminals zuständig; im laufenden Betrieb wurden weitere Abschnitte fertiggestellt.

Unter anderem war er auch für das renommierte Ingenieurbüro Arup mit Sitz in London tätig, das „weltweit ikonische Projekte“ wie die Oper in Sidney, die Öresundbrücke in Schweden oder die Allianz-Arena in München gebaut hat. Deren Leitsatz „We shape a better world“, („Wir gestalten eine bessere Welt“) entspricht seinem Verständnis von integriertem, gesamtheitlichem und kundenorientiertem Projektmanagement.

Auch den Studierenden an der HBC will er dieses Verständnis näherbringen. Dabei verfolgt Angermeier einen ganzheitlichen Ansatz, der über die reine Steuerung von Projekten hinausgeht. Studierende sollen „die verschiedenen Denkweisen verstehen und die notwendigen Tools erlernen“, so Angermeier.

Positiv überrascht ist er von der internationalen Ausrichtung der HBC. Gerade der Studiengang Bau-Projektmanagement pflege weltweit Kontakte zu Partnerhochschulen. Mit der Universidad Tucuman in Argentinien bietet die HBC den binationalen Master-Studiengang Engineering Management an; eine Kooperation baut der Studiengang aktuell mit Vietnam auf. Weitere Kontakte pflegen die Professoren nach Argentinien, Vietnam und Kanada. Auch Angermeier will seine internationalen Beziehungen nutzen, um eine Verbindung zum Beispiel zur Universität in Pretoria herzustellen.